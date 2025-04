Arrivano i ponti pedonali per attraversare il rio Piras 

A breve Gonnosfanadiga riavrà i suoi attraversamenti pedonali e i cittadini, per attraversare il rio Piras, non dovranno più passare nel letto del fiume. Sono passati circa sette mesi da quando, dopo la demolizione dei vecchi ponti, i gonnesi attendevano l’arrivo e l’installazione dei nuovi che, per anni, sono stati oggetto di discussioni nelle diverse amministrazioni. Dopo ritardi su ritardi, dovuti a lungaggini burocratiche, all’aumento del prezzo delle materie prime e al ritardo dell’inizio dei lavori, finalmente gli attraversamenti sono arrivati in Sardegna.

«Non sappiamo bene quando verranno montati – spiega il sindaco Andrea Floris – questo perché la ditta che ha in appalto il lavoro ci ha comunicato che sarebbe avvenuto il tutto dopo Pasqua. Ora le festività sono passate ma gli attraversamenti sono ancora fermi a Lanusei dove li stanno assemblando in parti più grandi. Sicuramente continuiamo a monitorare lo stato dei lavori e a evitare che ci siano ritardi importanti. I due attraversamenti in arrivo a Gonnos sono costati circa seicentomila euro e sono in acciaio, duraturi e che necessitano di poca manutenzioni», conclude Floris.

