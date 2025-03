Arrivano i parcometri “intelligenti” 

Parcometri intelligenti da cui si potranno pagare anche le multe, pannelli luminosi per indicare la disponibilità dei posteggi liberi e il rifacimento di tutte le strisce blu. Il nuovo appalto per la sosta a pagamento, ancora in mano ad Abaco spa insieme a Municipia, è pronto a partire con tutta una serie di novità ma il numero degli stalli, le tariffe e gli abbonamenti che tanto fanno discutere restano uguali. Nessuna modifica, e nessun ripensamento, almeno per ora. Ed è certo che da giugno, puntuali come sempre, torneranno anche i parcheggi a pagamento al Poetto e nel litorale, a Margine Rosso e a Kal’e Moru.

«Queste novità che saranno introdotte mi sembrano davvero una buona cosa» dice Franco Boscu, 71 anni, seduto su una panchina in viale Colombo, «soprattutto mi sembra interessante che si potranno pagare le multe anche dai parcometri. Quello che però non va bene e che le tariffe non abbiano subito aggiustamenti. Io trovo che pagare un euro in alcune strade, sia davvero troppo. Dovrebbero uniformare la tariffa a 50 centesimi ovunque».

Amareggiati sono anche i titolari delle attività commerciali e gli operatori dei box del mercato civico. Perché se è vero che uno degli obiettivi principali delle strisce blu è quello di garantire un ricambio di auto nelle vie dello shopping, in città succede che gli stalli sono costantemente occupati, anche per giornate intere, dai residenti titolari di abbonamento.

«Non solo davanti al mercato ma anche in via Porcu, in viale Colombo, in via Marconi e comunque ovunque ci sia una concentrazione di attività commerciali» spiega Katia Serra dal suo box di frutta e verdura al mercato civico, «riteniamo che sia necessario evitare che possano sostare residenti e dipendenti comunali per giornate intere. Perché così non ci sarà mai quel ricambio delle soste che è vitale per il commercio. Poi ben vengano i monitor e tutto il resto, ma è necessario rivedere la questione degli abbonamenti».

Le strisce blu nel centro urbano sono in tutto 1029, mentre sono 419 gli stalli stagionali divisi tra il Poetto e la costa attivi dal 1° giugno al 3 settembre. La maggiore concentrazione di strisce blu si ha in piazza Venezia, dietro il Comune, dove i parcheggi a pagamento sono 59. Segue via Bizet, dietro il poliambulatorio Asl dove ci si ferma a 56. La tariffe vanno da 50 centesimi a un euro nelle strade a più alta densità di traffico come viale Colombo, via Marconi e via Porcu. Per quanto riguarda invece i parcheggi stagionali si paga un euro all’ora, oppure 3 euro per mezza giornata (9-13 o 13-18) e 5 euro per una giornata intera (9-18). Dalla prossima settimana comincerà il rifacimento di tutta la segnaletica orizzontale e verticale delle soste a pagamento.

