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Sanluri.
17 luglio 2026 alle 00:31

Arrivano i parcheggi rosa, gli stalli dedicati ai genitori 

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Il Comune di Sanluri ha deciso di istituire i “parcheggi rosa” in punti strategici della città. La proposta perfeziona un percorso iniziato a dicembre 2024 con una delibera del Consiglio comunale che prevedeva le azioni prioritarie.

Tra le più importanti il regolamento e la modulistica per il rilascio del contrassegno speciale per le donne in stato di gravidanza, libere di sostare anche in zone con particolari divieti. A breve inizieranno gli interventi per delimitare otto stalli con strisce rosa nei luoghi di maggiore necessità, come i plessi scolastici, materne, elementari e medie, l’asilo San Raimondo delle suore, il poliambulatorio della Asl ed il Palazzo municipale. «Si tratta», dice il sindaco, Alberto Urpi, «di un’iniziativa a sostegno di mamme in gravidanza, ma è un servizio anche per i genitori con un bambino di età non superiore a due anni e donne con disabilità. Un ulteriore tassello sul tema dell’inclusione che ci vede impegnati da tempo per venire incontro alla fasce più deboli. L’ultima iniziativa è stata il superamento delle barriere architettoniche nelle scuole. Pazienza se poi capita, come in questo caso, di dover abbattere qualche albero o tracciare un parcheggio in più».

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