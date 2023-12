Arrivano i parcheggi di scambio sul litorale 

Sei mega parcheggi di scambio, distribuiti da Margine Rosso sino a Kal’e Moru - con quasi 1.400 nuovi posti auto lontani dalle spiagge quartesi ma collegati attraverso bus navetta con le località balneari della città - e ulteriori chioschi, oltre a quelli del Poetto, compreso quello previsto nella spiaggia naturista a ridosso di Is Canaleddus. Sono alcuni dei dettagli contenuti nel Pul pronto ad approdare in Consiglio comunale per il sì definitivo. Non solo: i chioschi del Poettto - che diventa ufficialmente litorale urbano - potranno restare aperti tutto l’anno, e ci saranno più spazi per lo sport in spiaggia e in mare, oltre a quelli per la balneazione e le concessioni demaniali.

I numeri

La mappa delle aree sosta di interscambio parte da Margine Rosso, dove è stata individuata una zona di oltre 7mila metri quadrati con 290 posti auto, altri 206 sono previsti nella zona di Foxi, 260 a Sa Tiacca, 296 nella località Tuerra, 65 a Is Mortorius, e altri 260 fra Mari Pintau e Kal’e Moru. «Alcune aree sono comunali», spiega l’assessore all’Urbanistica Aldo Vanini, «altre sono private e saranno oggetto di espropri. L’obiettivo è eliminare il problema della sosta selvaggia che durante l’estate si concentra lungo la litoranea per Villasimius, e garantire maggiore sicurezza nella viabilità». Per collegare i parcheggi con le spiagge ci saranno dei bus navetta dedicati, e - in futuro - un eventuale servizio di bike sharing.

Nuove concessioni

Spazio anche a nuove concessioni per i chioschi: si passa da 14 a 17 al Poetto, da Margine Rosso in poi diventano dodici quelle demaniali - cinque in più rispetto alla situazione attuale - mentre quelle previste nella fascia oltre la spiaggia diventano tredici, undici nuove. Fra queste c’è anche quella della spiaggia riservata a che pratica il naturismo, che avrà un chiosco a disposizione. «Saremo comunque al di sotto del numero previsto per legge», precisa Vanini. «Stesso discorso per la cubatura di ogni concessione, che abbiamo pensato di aumentare per dare più respiro ai gestori». Su colori e tipologia dei chioschi non ci saranno regole rigide: «daremo agli imprenditori un margine di libertà in modo che possano disegnare la propria attività sulla base delle proprie esigenze».

Il percorso

Il Pul nei giorni scorsi ha fatto tappa nelle commissioni Urbanistica e Ambiente. «Il Poetto diventerà un centro sportivo a cielo aperto», sottolinea il presidente dell’Urbanistica Stefano Busonera, «saranno incrementate le aree destinate allo sport e alle altre attività all’area aperta, così come previsto nel progetto Poetto». Beach volley e tennis in primis, ma anche playground con vista su Molentargius, e spazio alla pallanuoto in alcune porzioni di mare. «Senza ovviamente togliere spazi alla balneazione», chiarisce Busonera. «Non solo, sono previsti anche corridoi di lancio per le concessioni che offrono il noleggio di piccoli natanti da spiaggia o scuole di vela, windsurf e kite surf. E verranno realizzati servizi igienici con spogliatoi oltre l’arenile».

