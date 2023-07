Arrivano i parcheggi a pagamento 

Da oggi partono a Portoscuso i parcheggi comunali a pagamento nella zona intorno alla spiaggia di Portopaglietto e la custodia dei servizi igienici. La Giunta comunale ha stabilito le tariffe per la sosta nei pressi della spiaggia: 1 euro all’ora è la tariffa ordinaria, 2,50 euro per mezza giornata, 4 euro per tutta giornata in sosta. I motoveicoli pagheranno un’unica tariffa di 2 euro, mentre per l’utilizzo dei servizi igienici si pagheranno 50 centesimi. I parcheggi a pagamento saranno attivi fino al 15 settembre, dal lunedì alla domenica, dalle 8 alle 20. I cittadini residenti nelle aree adiacenti ai parcheggi a pagamento potranno attivare un abbonamento mensile da 20 euro che consente la sosta in uno degli stalli a pagamento. «Il servizio è stato assegnato alla stessa società che lo ha gestito l’anno scorso - dice il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori - abbiamo assegnato il servizio per due anni». Sarà garantita la sosta gratuita dei mezzi comunali in sevizio, polizia Locale, forze dell’ordine, protezione civile e il servizio sanitario. (a. pa.)

