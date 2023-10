Arrivano i nuovi parroci 

Arrivano tre nuovi parroci a Sestu, Monserrato e Quartucciu.

Don Sergio Manunza, classe 1958, parroco della chiesa del Santissimo Redentore dal ‘99, lascia Monserrato dopo 24 anni e va nella sua città natale, Sestu: sarà il nuovo parroco della chiesa di San Giorgio Martire. A prendere il suo posto al Santissimo Redentore sarà don Nicola Ruggeri, 42 anni quartese, parroco uscente della chiesa Santa Barbara di Senorbì. cIl trasferimento, come tanti altri nelle parrocchie della diocesi, è stato deciso dall’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi.

Date da stabilire

Solo nei prossimi giorni si saprà quando avverranno gli avvicendamenti. Don Manunza ha un messaggio per i suoi (ancora) parrocchiani: «Ringrazio la bella comunità del Santissimo Redentore per tutto ciò che mi ha dato in questi 24 anni. Auguro ogni bene ai parrocchiani che lascio, nel nome del Signore. Sono certo che sapranno accogliere il nuovo parroco, come hanno già fatto a suo tempo nei miei confronti, con sentimenti di preghiera acclamando “Benedetto colui che viene nel nome del Signore”. Come feci nel lontano 1999 a Monserrato, oggi offro la mia disponibilità alla nuova comunità alla quale sono stato inviato e ringrazio monsignor Baturi per la fiducia accordatami».

Lascia don Onofrio

A Sestu lascia don Onofrio Serra, un’istituzione in città. Un anno fa l’arcivescovo gli ha comunicato che era il momento di cedere il posto nella sua parrocchia di San Giorgio Martire. Ora a 84 anni compiuti ad aprile andrà in pensione. «Naturalmente resterò a Sestu, dove sono nato; sarò disponibile per il nuovo parroco come collaboratore. E mi prenderò anche un po’ cura di me».

Prima di arrivare a Sestu è stato a Nurri, Sanluri, Castiadas e Ussana. «Non succede spesso che un prete venga chiamato parroco nel suo paese. Ma lo decise l’arcivescovo, monsignor Alberti, e mi assicurò: starai bene. Certo, si dice: Nessuno è profeta in patria. Ma Sestu non è Nazareth e io non sono profeta. Qui sono stato accolto benissimo», dice sorridendo.

«Fin da bambino volevo fare il prete, e sono stato anche chierichetto”, ricorda, “il momento più bello è sempre l’eucarestia, rendiamo possibile l’incontro col Signore”. Gli impegni hanno compreso anche l’assistenza ai poveri; ce ne sono molti più di quanto si creda». E agli ammalati: «Portavo loro la Comunione. E andrò sempre a trovare chi lo vorrà».

Don Puddu a Quartucciu

La comunità di San Giorgio Martire si prepara a salutare don Ignazio Siriu. Il parroco originario di Orroli, arrivato a Quartucciu il 13 ottobre 2002, tra qualche giorno lascerà il suo posto a don Elvio Puddu per trasferirsi a Pirri, dove continuerà il suo cammino di fede a disposizione delle parrocchie del quartiere cagliaritano.

Classe 1939, don Ignazio è stato il parroco più longevo in città, dopo Monsignor Tronci, cui è stata anche dedicata una via. Prima di Quartucciu ha guidato la parrocchia del Santissimo Redentore a Monserrato (1965- 1989) e poi quella a Serrenti (1989-2002). Nel suo ventennio di vita quartuccese, il parroco ha lavorato a diverse iniziative e si è sempre circondato di un nutrito numero di collaboratori che lo hanno aiutato a guidare la parrocchia per una chiesa “in uscita” capace di raggiungere e avvicinare tutti. «Le sue omelie sono sempre state sillogismi precisi. Con spunti storici e di attualità e raccomandazioni utili per la vita. Senza dimenticare i riferimenti biblici profondi, riletti secondo i nostri tempi», è il ricordo del collaboratore parrocchiale Tonino Fanti.

