Arrivano i nuovi giochi nei parchi comunali 

Nuovi giochi per i bambini nelle piazze di Sestu. È stata completata in questi giorni l’installazione in piazza della Libertà, davanti a via Raffaello, e molto presto arriveranno quelli nuovi anche nell’area verde di via Tiziano, in sostituzione di quelli vecchi. I nuovi giochi comprendono grandi classici come l’altalena, il cavalluccio, muniti di tappetino antiscivolo. I lavori sono parte di una serie che porterà a installare nuovi giochi e sostituire quelli vecchi in tutte le piazze sestesi, dato che avevano perso colore e mostravano segni di usura.

