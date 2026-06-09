VaiOnline
Margine Rosso.
09 giugno 2026 alle 02:27

Arrivano i nuovi cartelli nell’area cani della spiaggia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sono stati sistemati i cartelli nell’area beach per i cani di Margine Rosso, spostata a ridosso delle vie Levante, Ponente e Scirocco per via dell’alta presenza di posidonia nel consueto spazio sotto la ringhiera che si affaccia sulla spiaggia.

Insieme a questi la De Vizia ha sistemato anche i cestini per la raccolta delle buste con gli escrementi. Anche questi, come le isole ecologiche, sono in legno in modo da dare un’immagine più decorosa.Nei cartelli sono indicate le regole da seguire per la fruizione della spiaggia. Prima di tutto: possono accedere solo i cani con microchip o con documento di riconoscimento idoneo. Occorre avere la certificazione sanitaria, le vaccinazioni aggiornate e il trattamento antiparassitario. Inoltre i cani vanno controllati e gestiti e possono accedere nello specchio d’acqua dedicato senza guinzaglio ma solo se accompagnati dal proprietario. Il guinzaglio deve essere lungo fino a un metro e mezzo e bisognerà avere sempre a portata di mano una museruola in caso di necessità.

Gli animali non dovranno creare disturbo agli altri frequentatori e i proprietari dovranno sempre assicurare ombra e acqua fresca.

È obbligatoria la raccolta degli escrementi con le bustine che andranno gettate negli appositi contenitori.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

amministrative 2026

Sanluri, Urpi cala il tris con percentuali bulgare «I cittadini ci apprezzano»

Affluenza consistente, al voto un elettore su tre Fenu: «Faremo un’opposizione responsabile» 
Luigi Almiento
La sorpresa.

Guspini, Pala archivia l’epoca De Fanti

Giovanni G. Scanu
Amministrative 2026

Cossa trionfa nella “sua” Sestu: «È una gioia immensa»

Battuta Michela Mura, candidata del Campo largo: «Ci abbiamo provato, buon lavoro al sindaco» 
Francesco Pinna
Gli sconfitti.

Manca non è deluso: «Un risultato comunque dignitoso»

Giovanni Lorenzo Porrà
Amministrative 2026

A Dolianova trionfa Piras Ussana cambia con Coni, Serdiana incorona Puddu

I risultati delle elezioni nei tre centri: una conferma e due novità assolute 
Carla Zizi Ylenia Mascia
La riconquista.

Fadda regina di Maracalagonis

Antonio Serreli
Il duello.

Nuraminis, Anni al terzo mandato

Ignazio Pillosu
Corsa a tre.

Uta premia Angioni: «Siamo pronti»

Lorenzo Ena
Amministrative 2026

Per la prima volta una donna conquista Muravera

Francesca Mattana nuova sindaca A Villaputzu eletto Pierpaolo Piu 
Gianni Agus