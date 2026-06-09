Arrivano i nuovi cartelli nell’area cani della spiaggia 

Sono stati sistemati i cartelli nell’area beach per i cani di Margine Rosso, spostata a ridosso delle vie Levante, Ponente e Scirocco per via dell’alta presenza di posidonia nel consueto spazio sotto la ringhiera che si affaccia sulla spiaggia.

Insieme a questi la De Vizia ha sistemato anche i cestini per la raccolta delle buste con gli escrementi. Anche questi, come le isole ecologiche, sono in legno in modo da dare un’immagine più decorosa.Nei cartelli sono indicate le regole da seguire per la fruizione della spiaggia. Prima di tutto: possono accedere solo i cani con microchip o con documento di riconoscimento idoneo. Occorre avere la certificazione sanitaria, le vaccinazioni aggiornate e il trattamento antiparassitario. Inoltre i cani vanno controllati e gestiti e possono accedere nello specchio d’acqua dedicato senza guinzaglio ma solo se accompagnati dal proprietario. Il guinzaglio deve essere lungo fino a un metro e mezzo e bisognerà avere sempre a portata di mano una museruola in caso di necessità.

Gli animali non dovranno creare disturbo agli altri frequentatori e i proprietari dovranno sempre assicurare ombra e acqua fresca.

È obbligatoria la raccolta degli escrementi con le bustine che andranno gettate negli appositi contenitori.

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