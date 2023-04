Arrivano i militari, stop ai lavori sulla Provinciale 

Arrivano i con voglio militari e per oltre un mese si fermano i lavori di messa in sicurezza della Provinciale 2 (Sp2), la quattro corsie diventata tristemente "strada della morte" dopo i tanti incidenti gravissimi accaduti (due anche di recente) .

Cantieri fermi

Lo stop alla posa del cantiere (che era quasi in fase di allestimento proprio in questi giorni) è stato imposto dalla Prefettura al commissario della Provincia Sud Sardegna Mario Mossa: «Una comunicazione - spiega il dirigente dell’ente intermedio – ci chiede di interrompere sino al 31 maggio qualsiasi tipo di intervento di sistemazione sulla Sp2 in previsione del transito di mezzi militari legati alle esercitazioni internazionali in corso: chiaramente non ci resta che obbedire ma una nostra ordinanza di una decina di giorni fa prevedeva l’installazione del cantiere già verso la fine di aprile e realisticamente i lavori sarebbe iniziati proprio attorno al 2-3 di maggio: siamo uomini delle istituzioni e non ci resta che prendere atto». Quelle programmate sono opere di sistemazione a dir poco basilari, considerate le condizioni disastrose di non pochi tratti della quattro corsie fra Carbonia e Villamassargia, finanziate con un primo lotto di 720 mila euro. L’appalto era stato aggiudicato a un’impresa sarda «che era davvero in procinto di iniziare e che è stato ritardato solo qualche giorno solo per un disguido procedurale», ripete Mossa: «Prendiamo atto delle nuove esigenze, ma di sicuro quando saremmo operativi, l’intervento di sistemazione dell’asfalto procederà in maniera sicura e spedita». Ne seguirà un secondo, realisticamente nel 2024, grazie a un altro milione e 300 mila euro sempre destinato al manto stradale, benché quello di gran lunga più atteso ai fini della messa in sicurezza della sp2 sia l’installazione del guardrail centrale: un lavoro da 5 milioni (a carico della Provincia) autorizzato dal Ministero dei Trasporti.

L’attesa

Intanto, però, il cantiere sulla Provinciale che sarebbe spuntato proprio in questi giorni, resta in “congelatore” causa trasferimenti di mezzi militari per un’esercitazione interforze. Il tratto coinvolto dai lavori riguardava soprattutto quello più vicino al Comune di Villamassargia, ma con ribassi d’asta sarebbe stato possibile sin d’ora estendere qualche rattoppo anche al segmento che appartiene al Comune di Carbonia. La decisione del Governo è stata notificata anche ai sindaci interessati. Debora Porrà, primo cittadino di Villamassargia, da un lato esprime l’auspicio « che non ci siano problemi che possano peggiorare le qualità della vita dei cittadini, quindi speriamo si gestisca il tutto in modo fluido», dall’altro ricorda che <siamo stati sufficientemente informati: sono decisioni che superano le nostre competenze» . Pietro Morittu, sindaco di Carbonia, aggiunge: «l a disposizione della Prefettura è una delle diverse necessità cui dovremo attenerci in questo momento .