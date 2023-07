Arrivano i lampioni a Punta S’Arena  

Sono in corso i cantieri per l’illuminazione pubblica nella strada comunale per Sa Punta S’Arena, località balneare di Gonnesa.

L’impresa che si è aggiudicata i lavori ha già realizzato i pozzetti lungo tutto il percorso al lato della strada, dall’incrocio fino al parcheggio e sono già stati passati i cavidotti. «I pali per l’illuminazione pubblica sono stati già acquistati e nei prossimi giorni saranno installati - dice il sindaco di Gonnesa Pietro Cocco - si tratta di un progetto per la messa in sicurezza delle strade comunali finanziato da un bando regionale. Ai trecentomila previsti abbiamo aggiunto centomila euro per fare in modo che i pali fossero sistemati lungo tutti il percorso della strada per Sa Punta S’Arena».

Il progetto di messa in sicurezza delle strade comunali non riguarda solo la strada per “Sa Punta”, che finalmente potrà contare sull’illuminazione pubblica, ma anche la strada comunale per Plagemesu: lungo la pista ciclabile saranno aggiunti i trecento metri mancanti di barriera di sicurezza per completare la protezione di pedoni e ciclisti che la percorrono ogni giorno diretti a Plagemesu o in pineta, inoltre saranno sostituite le barriere rimaste danneggiate in precedenza.

