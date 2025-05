Arrivano i fondi per la pista di atletica del Tonino Tiddia 

Sarà presto realtà il rifacimento della pista di atletica leggera del complesso sportivo Tonino Tiddia a Pabillonis. I lavori saranno possibili grazie al finanziamento già ottenuto di un milione di euro, di cui quasi 298mila euro destinati all’ammodernamento della pista. Di questa somma, circa 25mila euro serviranno per l’acquisto di attrezzature per l’atletica.

L’impianto sarà omologato dalla federazione di atletica Fidal grazie a un apposito collaudo, il cui costo si aggira intorno ai 13mila euro. I risultati ottenuti dalla società sportiva del paese, attiva da oltre vent’anni, hanno contribuito a ottenere il finanziamento arrivato al Comune al secondo tentativo di partecipazione ai bandi. «Grazie a questo contributo, anche a Pabillonis sarà presente un impianto che consenta di praticare ogni disciplina dell’atletica leggera e che diventerà una risorsa fondamentale non solo per la società sportiva, ma per l’intera comunità», afferma l’assessore allo Sport, Marco Sanna. All’ingegner Marcello Lai è stato affidato l’incarico di progettare l’intera riqualificazione del complesso sportivo per una somma di 92mila 580,58 euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA