Arrivano i fondi per la piscina comunale 

Un milione e trecentomila euro per far ripartire la piscina comunale di Carbonia. Grazie a una convenzione siglata con la presidenza del Consiglio, con annesso cronoprogramma dei lavori, i soldi saranno finalmente a disposizione dell’amministrazione comunale e si potrà dare concretezza ai progetti ai quali si lavora da più di un anno.

L’attesa

«Il 31 agosto scorso – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu - avevamo stilato gli indirizzi per partecipare a un bando nazionale di finanziamento per avviare la riqualificazione di questo impianto la cui chiusura ha giustamente scatenato il malcontento dei tanti utenti che la frequentavano. Ci eravamo aggiudicati il bando, insieme a quello regionale da quattrocento mila euro, per un totale di novecentomila euro di cui settecentomila di finanziamento nazionale e duecentomila di cofinanziamento comunale». Tuttavia i soldi non erano arrivati ancora nelle casse comunali: «Ora, dopo ripetute sollecitazioni, siamo riusciti a sottoscrivere lo step burocratico definitivo – continua Mureddu - ovvero la convenzione con la presidenza del Consiglio dei Ministri. I nostri uffici hanno già avviato le procedure di aggiornamento dei progetti e tutti gli adempimenti burocratici che da qui a fine anno, massimo all’inizio del 2025, dovrebbero consentirci di aggiudicare i lavori di riqualificazione della piscina comunale».

I tempi

L’attesa è tanta da parte di chi recentemente ha anche notato che in piscina stanno arrivando vandali e incivili. Da una vetrata che è stata infranta è possibile vedere che gli interventi da effettuare sono davvero tanti e tutti importanti: «Ci sarebbe piaciuto accelerare di più i tempi di intervento – scrive l’assessore nella sua pagina Facebook - Ma purtroppo, e chiunque segua il dibattito pubblico ne ha la consapevolezza, la burocrazia in Italia è un grave fattore di diseconomia riconosciuto, che spesso scoraggia gli investimenti e mette a rischio quelli esistenti. Abbiamo cercato di fare tutto il possibile, lavorando senza perdere di vista l’obiettivo anche in questi mesi, perché siamo consapevoli del fatto che la città è rimasta davvero troppo tempo senza il servizio della piscina comunale». In tutto questo tempo, infatti, l’unica alternativa per atleti e appassionati di nuoto è stata la trasferta a Portoscuso o Iglesias: «Faremo il massimo – conclude Mureddu – per completare la riqualificazione e essere pronti ad affidare l’impianto in gestione in tempi rapidi».

RIPRODUZIONE RISERVATA