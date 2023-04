Arrivano i fondi per il rilancio e la valorizzazione del lago 

Due nuovi finanziamenti per il Comune di Isili. Il primo, da 70 mila euro, sarà utilizzato per la valorizzazione turistica del lago San Sebastiano. L’altro, da 30 mila euro, verrà utilizzato per la promozione e valorizzazione dell'artigianato artistico isilese. Per questo secondo progetto l'obiettivo è quello di mantenere vive le tradizioni artigianali ancora presenti in paese come per esempio quella della tessitura e del rame. «Già in passato», ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia, «l'amministrazione comunale ha organizzato dei corsi di tessitura. L'idea è quella di proseguire su questa strada».

Intanto nel lago di San Sebastiano è pronta l'area ristoro dove sono stati collocati tavoli, panche e staccionate in castagno che delimitano i percorsi. Per altro sono in fase di ultimazione i lavori legati alla realizzazione dei sentieri e camminamenti, a breve verrà installata la segnaletica con le tabelle informative e con le frecce segnaletiche «Questo ulteriore finanziamento», ha aggiunto Pilia, «consentirà di completare il progetto di sviluppo turistico del lago San Sebastiano».

L'invaso artificiale ha assunto in questi ultimi anni un'importanza strategica non solo per Isili ma per tutto il territorio. Meta estiva e autunnale di turisti e di competizioni sportive regionali, nazionali e internazionali.

