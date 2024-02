Arrivano i fondi della legge 162 

Arrivano i fondi integrativi della legge 162 per l’attuazione dei piani sanitari personalizzati a favore dei disabili gravi: la quota assegnata dall’assessorato regionale della Sanità ai sei Comuni dell’Unione del Parteolla e del Basso Campidano è di circa 240mila euro, il 42 per cento del fabbisogno accertato pari a 582mila euro.

La fetta più grossa andrà a Dolianova (121.616 euro), seguono Serdiana (33.437), Soleminis (31.805), Donori (29.354), Settimo San Pietro (21.514) e Barrali (3.058). Con le somme aggiuntive sarà garantita la continuità dei piani.

Per far fronte alle necessità dei pazienti e delle loro famiglie, la Regione ha stanziato altri 12 milioni di euro che vanno ad aggiungersi ai 120 programmati nel 2023 per tutti i comuni della Sardegna. Risorse destinate a garantire l’assistenza domiciliare ai soggetti non autosufficienti o la loro permanenza in centri diurni specializzati: un sostegno economico fondamentale per i malati e per i familiari che se ne prendono cura. In tutti i Comuni dell’Unione sono state già avviate le procedure per i rinnovi dei piani in essere e per l’attivazione dei nuovi che decorreranno dal 1° maggio prossimo.

