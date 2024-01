Arrivano i finanziamenti per i lavori nelle chiese 

Una pioggia di denaro per le manutenzioni straordinarie delle chiese d’Iglesias. L’amministrazione comunale mette a disposizione 169 mila euro da suddividere alle parrocchie che hanno fatto richiesta per dei fondi destinati a degli interventi urgenti sugli edifici. A darne notizia è l’assessora con delega al Patrimonio Giorgia Cherchi. «In breve tempo cominceranno gli interventi straordinari».

Nello specifico i 169 mila euro verranno così suddivisi; 70 mila euro saranno destinati alla parrocchia di Santa Lucia, 40 mila a quella del Cuore Immacolato, 22 mila alla San Pio X, 20 mila per La Madonna delle Grazie, 12 per San Paolo e 5 mila per Santa Barbara.

«Si tratta dei fondi derivanti dalla legge Bucalossi - spiega il parroco di San Pio X don Giorgio Fois - la ripartizione del finanziamento ci consentirà di metter mano all’impiantistica della chiesa».

Settanta mila euro saranno invece destinati a degli interventi sulla chiesa in località Monte Figu, Santa Lucia; il tetto in legno e un capotto termico saranno le priorità: «Così come la sostituzione degli infissi - spiega il parroco don Salvatore Benizzi - è necessario isolare meglio l’ambiente». Nella chiesa del Cuore Immacolato i 40 mila euro stanziati serviranno per la costruzione di una bussola esterna all’ingresso, che possa proteggere dalle condizioni meteorologiche delle diverse stagioni: «Inoltre - spiega il parroco don Roberto Sciolla - s’interverrà sulla pavimentazione interna, perché necessita di un intervento importante».

