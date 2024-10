Arrivano i cormorani, pescatori in rivolta 

In alcune zone, come nello stagno di Marceddì, gli esemplari sono già tanti. Così nel compendio di Mar’e Pontis, a Cabras, e a Is Benas, a San Vero Milis. I cormorani, che arrivano a mangiare anche dieci chili di pesce in un mese, come raccontano i dati, si sono già presentati nelle lagune dell’Oristanese per svernare. Con tutti i disagi.

Le criticità

Per i pescatori è quindi già di abbattimenti, nel frattempo però alzano la voce. Non sono contenti degli indennizzi che a breve dovrebbero ricevere dalla Regione per il mancato guadagno. Ma puntano il dito anche contro il metodo per il censimento che inizierà a giorni da parte della cooperativa Alea ricerca & ambiente. Così ha stabilito la provincia che nei mesi scorsi aveva svolto un’indagine preliminare di mercato per individuare gli operatori economici a cui affidare il servizio per i prossimi due anni, per un totale di 90mila euro. Il malcontento è tanto che ieri mattina diversi presidenti dei Consorzi, con alcune associazioni di categoria, hanno raggiunto l’assessorato regionale alla Pesca.

L’incontro

Durante l’incontro con l’assessore all’agricoltura Gian Franco Satta sono state evidenziate diverse criticità che potrebbero danneggiare le casse dei Consorzi: «Abbiamo fatto notare all’esponente della Giunta che il censimento non può essere svolto solo due volte al mese in 5 fasce orarie - spiega Mauro Steri, responsabile del settore pesca di Legacoop - Il dato è troppo parziale. Due volte in trenta giorni sono troppo poche per stabilire una presenza esatta di cormorani. Anche perché in uno dei due giorni potrebbero essere per esempio in volo. Ecco perché chiediamo una frequenza maggiore di monitoraggio. Dal censimento dipende tutto: il numero dei cormorani che si possono abbattere ma soprattutto gli indennizzi». Non va bene nemmeno il lato economico: «La Regione - va avanti Steri - ha deciso che per finanziare il mancato guadagno a causa della presenza dei volatili verrà presa in considerazione la biomassa, quindi il pescato, da ottobre e marzo, i mesi in cui sono presenti i cormorani. Noi chiediamo invece di considerare il fatturato in quel preciso periodo. La pesca si potrebbe fermare per tante ragioni».

La rivolta

I pescatori ora attendono novità e risposte, e c’è già chi parla di proteste eclatanti. «Attendiamo di conoscere l’importo che arriverà nelle nostre casse - spiega Antonio Loi, presidente del Consorzio di Marceddì, che ieri mattina era presente in Regione con i colleghi dei consorzi di Mar’e Pontis e di Is Benas, Giuliano Cossu e Raffaele Manca - Se la cifra non è quella che corrisponde al solito grosso danno e quindi all'importante perdita, ci faremo sentire in maniera forte, tutti. Intanto abbiamo già iniziato l’opera di disturbo. Per ora non abbattiamo. Abbiamo in funzione quattro macchinari che allontanano i volatili e due barche con sopra i pescatori. Anche questo ha un costo». Altri consorzi invece a giorni utilizzeranno i fucili. Il tempo di avere tutta la documentazione da parte della Provincia.

