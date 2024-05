Arrivano i contributi per lo sport 

Un contributo di 40mila euro l’anno per aiutare le associazioni sportive del paese. Lo ha stanziato l’amministrazione comunale «dal momento – ha detto il sindaco Eugenio Murgioni – che stanno portando avanti un lavoro fondamentale dal punto di vista sia sportivo che sociale».

Dei 40mila euro 10mila sono già stati assegnati alla Castiadas Calcio lo scorso ottobre in via d’urgenza «per sostenere l’iscrizione e dunque garantire l’avvio del campionato di calcio dilettantistico». Somma che adesso sarà decurtata. Diversi i criteri per accedere al contributo: tra i principali l’attività svolta negli anni precedenti, i risultati raggiunti e il numero dei soci (per avere un buon punteggio meglio se giovanissimi o over 66). In ogni caso il contributo da assegnare ad ogni associazione sportiva non potrà essere superiore al trenta per cento delle spese effettivamente sostenute nella stagione sportiva 2022/23. (g. a.)

