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Via Marconi.
15 marzo 2026 alle 00:31

Arrivano i climatizzatori: ultimi lavori per il cineteatro 

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I nuovi climatizzatori sono arrivati e l’ultimo ostacolo nel lungo cantiere di restyling del cineteatro Il Nuovo di via Marconi è stato superato. I condizionatori saranno montati in questi giorni, mentre mancano da completare le ultime rifiniture prima dell’inaugurazione. «La cosa più importante è installare i climatizzatori, la fase più complicata che ci ha fatto ritardare la fine dei lavori di quasi un anno», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti. Un problema affrontato lo scorso anno: dopo una serie di perizie incomplete, e di altrettanti richiami da parte dell’assessorato di via Roma, i progettisti si erano rifiutati di sostituire l’impianto di climatizzazione tanto che il Comune ha dovuto ricorre al recesso del contratto.

Sullo sfondo c’è il piano di restyling finanziato con il tesoretto di oltre 2 milioni, all’interno del Patto per lo sviluppo della Città metropolitana di Cagliari. La capienza massima - come previsto nel nuovo progetto approvato all’inizio del 2022 - sarà di 460 posti: 335 in platea, 125 in galleria. Ultimi lavori in corso in vista dell’inaugurazione che però, visti i tanti intoppi affrontati, non è stata fissata: «mancano gli interventi di rifinitura meramente edilizi, e gli arredi». Poi si aprirà il sipario nel teatro comunale, probabilmente entro fine anno. (f. l.)

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