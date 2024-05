Arrivano i campioni del triathlon mondiale: da oggi limitazioni alla circolazione e alla sosta 

Limitazioni al traffico e proteste accompagnano la World Triathlon Championship Series, che domani torna a Cagliari, al Poetto. «Nessuno contesta gli eventi, a non si può tenere un intero quartiere imprigionato senza alcun preavviso», protestano i residenti riuniti in comitato. «Da due giorni il quartiere e blindato e anche il trasporto pubblico del Ctm è stato bloccato con la soppressione di tutte le fermate da Marina Piccola all'Ospedale Marino».

A far infuriare gli abitanti del rione sono le modifiche alla circolazione. Divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito sino alle 18 del 27: in via Vulcano (lato via Lungo Saline). Divieto di sosta e divieto di transito sino alle 20 di domenica: in via Vulcano (da via Lungo Saline ad area parcheggi fronte stabilimento Marina Militare compresi); lungomare Poetto (dal Lido a via Vulcano); via Ausonia (da via Stromboli a via Vulcano), area parcheggi fronte Lido (porzione lato via Vulcano). Oggi divieto di transito dalle 9 alle 12,30 nell'area parcheggi fronte Lido (porzione lato via Vulcano), via dei Villini (da via Ischia a via Vulcano), Vulcano, Lungo Saline (corsia parcheggi, da via Ischia a via Ippodromo), via dell'Ippodromo, Isola Comino, dei Fantini, Cavalleggeri, Isola Piana, Ausonia, Rodi, Lampedusa, Isole Tremiti, Lipari, Stromboli, Isola S. Domino (da via Serpentara a via Rodi, Isola Molara, Isola S.Pietro (tratto interessato dalla competizione), lungomare Poetto (da via Isola San Pietro a via dell'Idrovora), lungomare Poetto (tratto ciclopedonale carrabile, da via dell'Idrovora a via Ischia), via dell'Idrovora (nella direzione di marcia da Lungo Saline a Lungomare Poetto).

