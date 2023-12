Arrivano gli autovelox a sorpresa 

Dopo l’Epifania cominceranno a comparire nelle strade più pericolose in città, spesso utilizzate dagli automobilisti come piste di Formula 1: sull’Asse mediano, in via Lungosaline, in viale Poetto, sull’Arginale, in viale Marconi, in viale Colombo. Dieci postazioni fisse (tre solo sull’Asse mediano) ben visibili (di colore arancione) piantate sull’asfalto o sui pali dell’illuminazione (ancora da definire) con un obiettivo: agire come dissuasori e aumentare così la sicurezza agendo su un fattore psicologico. Perché, a regime, si tratterà di “scatole vuote” che non registreranno la velocità come un tradizionale autovelox. Ogni giorno, però, gli agenti della polizia locale (che ne cureranno la gestione) provvederanno a sistemare all’interno di alcune di queste i macchinari che attiveranno l’autovelox e multeranno chi non rispetterà i limiti di velocità: quante saranno e in quali punti verrà stabilito volta per volta. Effetto sorpresa, quindi. Gli automobilisti, infatti, non sapranno mai quali saranno funzionanti e quali no. E, in questo modo, saranno costretti a rispettare sempre i limiti di velocità.

La sicurezza

Contenitori senz’anima. Dissuasori di velocità, prima ancora che macchinette autovelox. Messi lì soprattutto per fungere da deterrente più che per sanzionare. Dopo una fase di sperimentazione che durerà un mese e mezzo, tempo che servirà a mettere a punto il sistema e, soprattutto, a monitorare velocità e orari in modo da avere un quadro ben preciso sulla maggiore pericolosità delle strade, i nuovi dispositivi entreranno definitivamente in funzione (verosimilmente non prima di marzo), quindi comincerà la fase sanzionatoria vera e propria «previa comunicazione ai cittadini», spiega l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu. «L’obiettivo dell’amministrazione non è fare cassa con le multe», tiene a precisare l’assessore Mereu, «ma, sulla scia dell’esperienza di altre realtà dove questo sistema è già attivo, vogliamo promuovere la cultura della sicurezza sulle strade», aggiunge. Così facendo, infatti, si convincono i cagliaritani alla guida a rispettare i limiti di velocità in ogni momento, non solo quando transitano davanti alle postazioni (mobili o fisse che siano). Se si fosse privilegiato l’obiettivo di fare cassa con le multe, si sarebbe scelto il tutor: un progetto inizialmente previsto per contrastare l’alta velocità sull’Asse mediano e poi abbandonato.

Il progetto

La nuova frontiera della sicurezza stradale in città sta dentro un progetto (che si chiama “Velocity”) che l’amministrazione ha concordato all’inizio dell’estate con il ministero dei Trasporti per contrastare l’alta velocità all’interno delle strade cittadine. Il progetto, che ha avuto il via libera giovedì scorso, è nato con l’obiettivo di trovare una soluzione per l’Asse mediano, la cintura attorno alla città dove ogni giorno si registrano velocità medie oltre i 100 chilometri orari e dove «un minimo tamponamento, spesso causato proprio dall’alta velocità o dalla distrazione, manda in tilt il traffico», spiega Mereu. Qui i nuovi box saranno almeno tre, posizionati nei tratti dove è più facile spingere l’acceleratore (sicuramente di fronte all’unico autovelox fisso oggi in funzione, ma anche nel tratto lungo via Fleming, dove la polizia municipale posiziona ogni settimana l’autovelox mobile). «Poi è stato deciso di estendere il progetto ad altre strade, altrettanto pericolose», come viale Colombo o via Lungosaline, solo per fare qualche esempio, dice ancora Mereu.

Prevenzione, quindi è la parola d’ordine. Si parte da un dato incontrovertibile: un automobilista quando sa di essere controllato tende a rispettare i limiti e cambia le abitudini.

