Arrivano da Roma le reliquie di san Sebastiano  

Sarà un evento storico per l’intera diocesi. La comunità di Milis, nell’anno giubilare, accoglierà oggi per la prima volta in Sardegna le reliquie corporali di San Sebastiano, il proprio patrono. Provengono dalla Basilica e dalle catacombe di San Sebastiano fuori le mura in Roma. Arriveranno a Milis questo pomeriggio in occasione della festa del patrono. Alle 16.30 è prevista l'accoglienza in viale san Paolo, all'ingresso del paese e la processione, alle 17.30 la solenne celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo di Oristano, monsignor Roberto Carboni. Sarà un momento di grazia e di profonda comunione spirituale al quale parteciperanno i cittadini ma anche i fedeli da tutta la provincia. La sera, come vuole la tradizione in occasione della festa, si terrà la zippolata a Villa Pernis. «Tutti aspettiamo questo momento – commenta la sindaca Monica Ortu – Oggi sarà una festa spirituale, domani invece le reliquie saranno trasportate all’interno della Rsa del nostro paese. In segno di vicinanza a chi non sta bene». La festa quest'anno è stata organizzata da un comitato formato da tanti giovani: «Mi pare bello anche questo aspetto – va avanti Ortu –. L’evento di oggi verrà trasmesso anche sui social, nel canale Fb della Parrocchia di San Sebastiano». ( s. p. )

