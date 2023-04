Arrivano a tavola le vongole veraci 

L’edificio, riconoscibile dal mare con il suo colore azzurro cielo, è composto da un’area per il lavaggio delle vongole e da vasche di depurazione e di raccolta del prodotto stabulato. Nello spazio c’è anche un macchinario per il confezionamento delle vongole. «Il processo di stabulazione dura mediamente sei ore – spiega Loi – La raccolta delle vongole sarà tracciata tramite ricevuta e certificata con un’etichetta di provenienza rilasciata dal Consorzio».

Fino a oggi venivano stabulate e vendute nel resto d’Italia. Ora le vongole veraci, specialità dello stagno di Corru s’Ittiri di Marceddì, saranno trattate direttamente nella borgata e si potranno gustare anche nei ristoranti e nelle tavole della Sardegna. Lo anticipa il presidente del Consorzio dei pescatori di Marceddì, Antonio Loi, il quale annuncia che il Consorzio da lunedì avvierà le attività nello stabulario di Corru s’Ittiri.

La novità

Lo stabulario, rimesso a nuovo nel 2021 dopo circa un decennio di inattività, aperto nello stesso anno per un breve periodo di prova, tornerà operativo con il consenso di tutti i soci del Consorzio: l’intento è rilanciare l’economia locale. «Siamo orgogliosi del nostro prodotto e vogliamo che anche qui si possa degustarlo. Le vongole saranno vendute a un prezzo più accessibile in quanto lo stabulario è del Consorzio, realizzato senza finanziamenti da parte di esterni», commenta Loi. «Verranno assunti due nuovi giovani nel Consorzio, che affiancheranno gli altri soci per la stabulazione. Saranno coinvolte almeno sei persone ne llo stabulario». Loi, inoltre, fa sapere che «la raccolta delle vongole impegnerà circa 100 pescatori consorziati ogni mattina dalle 6, mentre sono nove i commercianti che hanno stipulato un contratto con il Consorzio, quattro di essi acquisteranno il prodotto stabulato a Marceddì».

Lo stabulario

L’edificio, riconoscibile dal mare con il suo colore azzurro cielo, è composto da un’area per il lavaggio delle vongole e da vasche di depurazione e di raccolta del prodotto stabulato. Nello spazio c’è anche un macchinario per il confezionamento delle vongole. «Il processo di stabulazione dura mediamente sei ore – spiega Loi – La raccolta delle vongole sarà tracciata tramite ricevuta e certificata con un’etichetta di provenienza rilasciata dal Consorzio».

Le previsioni

Sebbene sia ancora presto per fare una stima del pescato a Corru s’Ittiri, il Con sorzio prevede un’annata soddisfacente. «Ci aspettiamo una produzione dell’80 per cento in più rispetto alle raccolte effettuate in passato, perché da quest’anno si combatte in maniera più concreta la raccolta abusiva di vongole: lo facciamo con la presenza di guardie in presidio al compendio. Di conseguenza, si sono rispettati i periodi di riproduzione e di crescita delle vongole», afferma il presidente Loi. Altra previsione del Consorzio, è l’aumento di fatturato dalla raccolta dei molluschi: «L’anno scorso, la sola vendita delle vongole ci ha fruttato 500 mila euro», sottolinea Loi.L’apertura dello stabulario avviene in concomitanza con l’inizio dei lavori di rimozione della sabbia dal canale 17, che collega lo stagno di Corru s’Ittiri al mare. Intervento necessario per un adeguato ricambio d’acqua, a seguito delle scorse mareggiate invernali.

