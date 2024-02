Arrivano 53 medici di famiglia 

Sono 22 i medici di medicina generale a cui ieri è stata assegnata una sede nella Asl di Cagliari. Una parte dei 53 dottori ai quali Ares Sardegna ha appena assegnato una delle sedi vacanti in tutto il territorio regionale dando una risposta alle gravi carenze emerse nel corso dell’ultimo anno.

La graduatoria

La graduatoria definitiva, «redatta secondo i criteri esplicitati dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale», si legge in una nota, «è stata approvata al termine dell’attività amministrativa condotta e conclusa dall’Azienda regionale per la salute, con la deliberazione del direttore generale n°31 del 19 gennaio 2024. La convocazione è stata trasmessa ai 65 professionisti che avevano i titoli per ottenere gli incarichi vacanti di assistenza primaria e di questi, erano presenti e hanno accettato l’incarico in 53. I posti sono stati assegnati secondo l’ordine di graduatoria e di priorità nei vari ambiti territoriali«.

I numeri

Nello specifico, le sedi di prossima apertura saranno 18 per la Asl di Sassari, 3 per le Asl della Gallura, 3 per la Asl dell’Ogliastra, 2 per la Asl di Nuoro, 5 per la Asl di Oristano e 22 per la Asl di Cagliari. I medici di medicina generale, in accordo con le Asl di riferimento, avranno 90 giorni di tempo per scegliere i comuni in cui aprire gli ambulatori all’interno dell’ambito prescelto.

I nomi

Nel territorio di competenza della Asl di Cagliari, compreso il capoluogo, apriranno un ambulatorio i medici Giorgia Mainas, Elisa Tronci, Marianna Manca, Sara Gattu, Turan Huseynov, Alessio Casula, Chiara Puxeddu, Teresa Verde, Stefano Cogoni, Anselmo Sanna, Maria Stefania Melis, Gabriele Casu, Alessandro Aresti, Sandro Sardu, Laura Andrissi, Fabio Tolu, Flaminia Bardanzellu, Francesca Ferrante, Laura Arba, Maurizio Boi, Andrea Varsi, Marta Usula, Annaraffaella Manca, Tamara Patta, Valeria Cogotzi e Maria Grazia Ibba.

Sono tutti medici che dopo la laurea hanno frequentato – tra il 2020 e il 2023 - il corso di formazione in medicina generale e che ora sono pronti ad assumere l’incarico nelle sedi assegnate. Alcuni di loro sulla sede hanno più di una opzione.

In arrivo altri incarichi

«L’attività dell’Azienda regionale della Salute, di pubblicazione di bandi per l’attribuzione degli incarichi ai medici di famiglia, prosegue a pieno ritmo con lo scopo di garantire così l'assistenza sanitaria ai territori della Sardegna», si legge in una nota.

