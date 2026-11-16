Due finanziamenti regionali per complessivi 470mila euro: è quanto ottenuto del Comune di Villaspeciosa, che li utilizzerà attraverso l’assessorato ai Lavori pubblici e l’assessorato alla Cultura e sport.

Il primo, da 200mila euro, è destinato agli interventi sul sistema di riscaldamento e raffreddamento della parrocchia della Beata Vergine Assunta. Il secondo, da 270mila, servirà a realizzare un secondo campo da tennis, bagni pubblici e club house all’interno del complesso sportivo di via Iglesias. Per i lavori sull’impianto della chiesa manca la convenzione con la parrocchia, che permetterà ai fedeli entro il prossimo anno di seguire le funzioni in un ambiente sempre confortevole.

Con il contributo di 270mila euro, parte dei 900mila chiesti dal Comune, è stato fatto il primo stralcio dell’intervento. Nel piano sono previste la costruzione di un secondo campo da tennis, che permetterà alla società di svolgere i campionati regionali, e la trasformazione dei vecchi spogliatoi del calcio in club house e bagni pubblici. I rimanenti 600mila euro, ancora da consegnare, serviranno a realizzare una struttura per varie discipline dell’atletica leggera e del tiro con l’arco e per la cura del verde. «Piccoli successi che premiano l’operato quotidiano di amministratori e uffici comunali», dichiara il sindaco Gianluca Melis.

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