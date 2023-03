Arrivano 500 mila euro per il parco di Santa Maria 

Il Comune ha pubblicato l'avviso per la manifestazione d'interesse per i l primo lotto dei lavori di riqualificazione del parco di Santa Maria. La prima dotazione di 500 mila euro prevede la realizzazione di una recinzione per la protezione del parco, la costruzione di un infopoint e un punto ristoro. Infine, il completamento della rete fognaria.

Al primo lotto seguirà un ulteriore finanziamento di un milione e mezzo di euro che consentirà di realizzare una pista ciclopedonale. Inoltre verrà creata un’area attrezzata con la pavimentazione di mattonelle autobloccanti e la dotazione di servizi, elettrici e idrici, per le attività di somministrazioni alimentari in occasione di eventi . L’area concerti divent erà uno spazio per i grandi eventi. Il piano include il potenziamento delle aree di svago e la videosorveglianza . «Siamo molto soddisfatti di veder partire questi interventi dopo anni di impegno - commenta il sindaco Giacomo Porcu - Santa Maria è il simbolo di Uta, “il nostro cuore pulsante”. Un luogo in cui si intrecciano devozione, cultura e tradizione». Michela Mua, assessora ai Lavori pubblici, aggiunge: « La grande valenza paesaggistica, storica e monumentale del santuario lo rende un luogo molto vissuto dalla cittadinanza. Ci auguriamo che possa diventare anche una meta turistica». Conclude l'assessore alla Cultura Andrea Onali: «Il progetto mira a rendere il parco e il santuario più sicuro e fruibile, eliminando le barriere architettoniche e realizzando servizi per renderlo visitabile tutto l'anno».

