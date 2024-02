Arriva una Lazio piena di problemi (e senza Rovella) 

La rete segnata all’84’ (sul 3-0) su calcio di rigore da Immobile domenica a Bergamo ha salvato la Lazio dal terzo digiuno di gol consecutivo ma non ha certo cancellato i problemi. Le ultime tre uscite hanno visto due sconfitte tinte di nerazzurro (3-0 a Riad contro l’Inter in Supercoppa, 3-1 contro l’Atalanta in campionato), intervallate dallo 0-0 casalingo con il Napoli. Scivolato all’ottavo posto in classifica (in coabitazione con la Fiorentina), a 4 punti dalla Roma (che ha una gara in più) e a 5 dalla Champions, Maurizio Sarri deve correre ai ripari.

Aria pesante

Il tecnico è al centro di una perturbazione che parte dai tifosi e arriva nello spogliatoio. Il clima è teso e il futuro incerto, perché a Roma ti possono perdonare tutto ma non di stare dietro all’altra squadra cittadina in classifica e l’effetto-derby, dopo neppure un mese, sembra già svanito. Inutile specificare quale sia la soluzione, per l’immediato: i tre punti all’Unipol Domus sono visti come il primo e più importante passo verso al ripartenza. Senza dimenticare che, per San Valentino, gli innamorati biancocelesti dovranno soffrire, perché all’Olimpico arriverà il Bayern Monaco per l’andata di un proibitivo ottavo di finale di Champions.

Le assenze

Sabato a Cagliari l’allenatore potrebbe anche recuperare Mattia Zaccagni, che si sta lentamente ristabilendo dall’infortunio a un piede (distorsione all’alluce). Molto più complicato, dopo la lussazione alla spalla, il rientro del difensore Patric. Di sicuro torna a disposizione Danilo Cataldi, che ha scontato la squalifica, mentre lo stesso giudice sportivo ha imposto ieri un turno di stop a Nicolò Rovella, che a Bergamo era stato una delle note più positive in casa biancoceleste. Il 22enne centrocampista in prestito dalla Juve salterà una delle partite a cui tiene di più, a causa del suo legame con Cagliari (per via della madre) e con la Sardegna, dove trascorre da sempre le vacanze estive.

Sarà quindi ancora Ciro Immobile l’uomo a cui aggrapparsi. Il capitano cerca il gol numero 200 in Serie A per avvicinarsi al settimo posto di Roberto Baggio (205) nella classifica marcatori di tutti i tempi.

