Arriva un traghetto green sulla Livorno-Olbia  

Grandi novità nelle flotte delle compagnie navali. A metà maggio entrerà in servizio sulla Livorno-Olbia un nuovo maxi traghetto, Moby Fantasy, costruito nei cantieri cinesi di Guangzhou. Con i suoi 237 metri di lunghezza e 32 di larghezza, Moby Fantasy potrà trasportare tremila passeggeri e soprattutto sarà una nave green: le emissioni peseranno al cinquanta per cento rispetto ai traghetti tradizionali. Moby Fantasy partirà tra qualche giorno per l’Italia e attraverserà due oceani per giungere nel porto di Livorno dove sarà battezzato alla metà del prossimo mese.

Un altro traghetto è in arrivo per Grandi Navi Veloci, società del gruppo Msc. Si tratta della storica nave Janas che sarà noleggiata da Gnv per i mesi da giugno a settembre e impiegata sulle linee della Sardegna. Janas, che ha come navi gemelle Bithia e Athara, era impiegata dalla Tirrenia sulla Porto Torres-Genova; è un traghetto di 35.736 tonnellate di stazza, abilitato al trasporto di 2.781 passeggeri e 900 autoveicoli, e oggi appartiene alla Compagnia Italiana di Navigazione.

Infine un altro storico traghetto, il Nuraghes, è al centro di un passaggio “interno” da Cin a Moby. La nave è ferma in un cantiere siciliano per la manutenzione e per un cambio di livrea; cambierà anche il nome. Ai marittimi in allarme, il gruppo di Onorato ha risposto che il cambio di livrea dipende solo da fattori commerciali che non intaccheranno l’occupazione. Anche questa nave sarà impiegata nel periodo estivo sulla rotta Livorno-Olbia. ( a. f. )

