Arriva un sanitario, la Guardia medica apre ma soltanto lunedì e mercoledì notte 

La normalità è lontana, lontanissima. Prevede che la Guardia medica apra dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 8 del giorno successivo; sabato, prefestivi e festivi 24 ore su 24. Ieri dalla Asl 5 però hanno fatto sapere che un primo passo è stato compiuto.

«Nei giorni scorsi un giovane professionista ha manifestato la propria disponibilità da questa settimana a coprire i turni del lunedì e mercoledì dalle 20 alle 8 del giorno successivo. Da ieri, dunque, è operativo il turno notturno del lunedì e fra due giorni quello del mercoledì notte», si legge in una nota.

Per arrivare alla normalità però i medici a servizio dovrebbero essere almeno 12, stesso numero di quelli che lavoravano nel presidio di via Carducci sino a fine agosto, quando presentarono le dimissioni di massa contro la richiesta della Asl 5 («Un vero e proprio ordine di servizio», scriveva la Fimmg) di coprire anche le visite e cure nel carcere di Massama. A settembre si iniziarono a registrare i primi disservizi, a ottobre il presidio rimase chiuso 14 giorni su 31 e da mercoledì primo novembre a ieri non ha mai aperto. «La Guardia medica deve aprire con continuità, non a singhiozzo», chiede il sindaco, Massimiliano Sanna.

