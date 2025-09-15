VaiOnline
Selargius.
16 settembre 2025 alle 01:24

Arriva un nuovo mezzo per i barracelli 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un nuovo mezzo di protezione civile per fronteggiare i roghi estivi e possibili allagamenti in caso di pioggia.

La compagnia barracellare ha un ulteriore furgone a disposizione, il secondo dopo quello inaugurato a maggio in piazza Maria Vergine Assunta. In quel caso il Comune aveva partecipato a un bando regionale e ottenuto un finanziamento per acquistare un nuovo mezzo multifunzione per i nostri barracelli. Un piccolo furgone dotato di cisterna e idrante, acquistato con fondi finanziati dalla scorsa Giunta regionale. Da alcuni giorni c’è un ulteriore mezzo, stavolta comprato con risorse del bilancio comunale, che consentirà ai barracelli guidati dal capitano Stefano Angius di essere maggiormente operativi sul territorio in caso di emergenze, in particolare nella campagna selargina: anche il nuovo furgone - dotato di cisterna e pompe - servirà infatti alle guardie rurali per intervenire in caso di incendi, alluvioni e allagamenti.

