Arriva un medico: sarà ospitato nei locali comunali 

C’è anche chi ha trovato un medico a Quartucciu ed è costretto a fare il pendolare anche per una semplice ricetta. Dopo le dimissioni del dottor Sandro Putzu, quasi 1500 pazienti sono rimasti senza uno specialista di base. Il sostituto del dottor Putzu non è stato ancora nominato: pesanti disagi soprattutto per gli anziani. Nell’attesa, potrebbe arrivare, a tempo determinato, l’unico medico che si è detto disponibile ad un appello della Asl, per la sede vacante di Settimo.

Lo ha detto il sindaco Gigi Puddu in una nota rivolta ai cittadini. «Dopo la partenza del dottor Putzu – ci siamo subito attivati sollecitando soluzioni immediate dalla Asl anche perché gran parte dei pazienti rimasti senza il medico di base sono persone anziane e con importanti patologie. Hanno insomma necessità di un’assistenza frequente».

La Asl si è da subito attivata e già il 21 ottobre ha pubblicato un bando urgente per il conferimento di un incarico a tempo determinato per un medico di assistenza primaria a cui ha partecipato, come detto, un solo medico, resosi disponibile.

«La Asl – ha spiegato ancora il sindaco Puddu ai cittadini - ci ha chiesto la disponibilità di un locale comunale da adibire ad ambulatorio. Lo abbiamo subito fatto, indicando una parte dei locali comunali nel Centro di supporto alla Famiglia in via Roma 65, ribadendo che tale soluzione è temporanea in attesa che la Asl attivi le procedure per la copertura definitiva del posto vacante di medico di base». (r. s.)

