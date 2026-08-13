Arriva un gommone per i barracelli del mare 

La Compagnia Barracellare di Baunei da qualche giorno può contare su un mezzo nautico, un gommone con motore da 150 cavalli, allestito con le prerogative previste per le imbarcazioni che operano in qualità di forza pubblica. Il gommone sarà operativo lungo i quaranta km di costa di competenza baunese, da Santa Maria Navarrese fino a Cala Luna. «Abbiamo destinato importanti risorse economiche per sostenere l’acquisto di questa imbarcazione e, in generale – spiegano in comune - per sostenere negli anni la nostra Compagnia Barracellare, che affronta costi fissi importanti, come patenti nautiche, manutenzione e carburante per i mezzi e tutto ciò che comporta la logistica in generale». Il gommone si aggiunge al fuoristrada già in dotazione alla compagnia e va a potenziare le capacità di controllo del vasto territorio baunese e le capacità di intervento in caso di necessità. «Ringraziamo il Comandante della compagnia Paolo Mura e tutti i barracelli per il prezioso e insostituibile ruolo che svolgono quale presidio di sicurezza, tutela e controllo del nostro territorio – rimarcano gli amministratori - soprattutto in questo periodo nel quale la Compagnia è impegnata anche nella campagna regionale Antincendio».

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