Arriva Trump, tribunale blindato 

Miami. Un imponente schieramento di forze dell’ordine circonda l’area attorno al tribunale federale Wilkie D. Ferguson Jr, dove oggi è atteso Donald Trump per la sua seconda incriminazione e un suo possibile show per denunciare la “bufala degli scatoloni” di Mar-a-Lago e delle interferenze nelle elezioni. Centinaia di poliziotti sono in allerta per il timore di scontri e proteste, e anche a decine di agenti dell'Fbi è stato chiesto di mantenere alta la guardia al di là di Miami per paura di incidenti o attacchi altrove nel Paese. Lasciato il fortino di Bedminster, New Jersey, Trump attende la convocazione in tribunale da un'altra delle sue proprietà, il Doral, a poche decine di chilometri da Miami, dove mette a punto gli ultimi dettagli della strategia legale da mettere in campo davanti alla giudice Aileen Cannon, nominata proprio da lui. Non è chiaro se Trump sarà ammanettato, se gli saranno prese le impronte digitali, se sarà effettuata la foto segnaletica né se gli verrà chiesto di indossare il braccialetto elettronico.

