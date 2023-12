Arriva Santa Claus: la magia del Natale conquista la Fiera  

Barba bianca, campanella in mano, schiena curva e un dolce sorriso: Babbo Natale, accompagnato da folletti e mascotte Disney, ha dato il via ieri alla Fiera in viale Diaz alla terza edizione di “Vivi Natale”, la manifestazione creata dai Superanimatori su impulso del Comune. Ad accoglierlo – nonostante la pioggia - bambine e bambini di tutte le età che increduli lo hanno abbracciato e hanno cantato e ballato insieme a lui per ore. Ma è solo l’inizio della festa che proseguirà sino al 17 dicembre.

Il programma

Oggi, alle 10 Santa Claus torna al padiglione C: in programma una coloratissima parata delle mascotte più amate e tanti selfie in braccio all’uomo più atteso dell’anno dai piccini. E poi alle 15 tutti al “Trucca bimbi”. Alle 17, invece, la performance teatrale “Babbo Natale e il regalo dimenticato”, coinvolgerà i piccoli in una importante missione: consegnare l’ultimo regalo prima della mezzanotte. Teatro degli eventi – tutti gratuiti - è sempre il padiglione C. Domani alle 10 una magica e improvvisa nevicata accompagnerà bambine e bambini al Frozen Party. Alle 18 però tutti di corsa a prendere posto al palazzo dei Congressi per il concerto di Giorgio Vanni, l'uomo che ha dato voce alla colonna sonora dell'infanzia di molti: Pokemon, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh!, Diabolik, I Cavalieri dello Zodiaco e tantissime altre. E non è finita. Sabato 16 dicembre alle 17 un altro fantastico party con i personaggi dei Super Heroes. Il giorno dopo doppio appuntamento al padiglione C: alle 10 sarà il supereroe della Nintendo, Mario Bros, a incantare grandi e piccini. Alle 17.30 si balla con la musica degli anni Ottanta, Novanta e Duemila. Mentre per assistere al concerto Disney bisognerà spostarsi alle 16 al padiglione D.

Entusiasmo

«Speriamo che il tempo ci supporti – afferma entusiasta l’assessore alle attività produttive e turismo Alessandro Sorgia, il primo ad arrivare ieri alla Fiera -. Abbiamo messo in piedi un ricco programma di animazione. Lo abbiamo fortemente voluto per dare la possibilità a tutte le famiglie cagliaritane e non solo di poter respirare l'atmosfera natalizia e poter trascorrere qualche ora di divertimento in totale serenità». «Il Natale è tradizione, ma anche fantasia per tutti, così nasce la collaborazione per creare dei momenti di puro divertimento e spensieratezza», aggiunge Valentina Scanu di Fairy Fantasy Day. Alla Fiera sarà possibile anche acquistare piccoli doni e prodotti tradizionali da mettere sotto l’albero.

