Arriva Roma-Juve, il match al veleno  

Non c'è Roma-Juve senza veleni. Domenica tornano ad incrociarsi le strade calcistiche di Roma e Juventus, sfida che negli anni '80 - tra Viola e Boniperti, Turone e Zoff, Platini e Falcao - ha spesso scritto la storia della serie A con una rivalità velenosa. All'andata, il 27 agosto dello scorso anno, era finita 1-1, con reti di Vlahovic e Abraham. L'ultimo successo casalingo della Roma (2-0, Florenzi e Dzeko) risale al maggio 2019.

Dai centimetri del famigerato gol annullato a Turone al “quattro gol e a casa” di Totti in un 4-0 all'Olimpico, dal gol scudetto di Cuccureddu nella chiacchierata sfida del 1973 alla rimessa di Aldair disturbata dal guardalinee: tra Roma e Juventus è un “c'eravamo tanto odiati” che va avanti da decenni. In tempi moderni la Roma di Liedholm si presenta agguerrita alla sfida scudetto il 10 maggio 1981: Turone segna di testa, ma il gol è annullato per un fuorigioco che ancora fa discutere. La Roma vince lo scudetto del 1983 e sui muri della Capitale spunta la scritta: "Meglio uno scudetto da lupi che cento da Agnelli". Poi dopo un 5-0 nel 1990 con tris di Schillaci, nel '95 altre scintille: un guardalinee urta Aldair mentre rimette il pallone in gioco, assist per Ravanelli che segna: finisce 3-0 per i bianconeri. La squadra giallorossa allenata da Capello vince lo scudetto 2001 con un fondamentale 2-2 in rimonta, stavolta è la Juve ad accusare: il gol del pari è di Nakata, giapponese in campo dopo che pochi giorni prima una norma federale ha ampliato le maglie degli extracomunitari utilizzabili. Fino a Rudi Garcia che mima il violino, Rocchi lo espelle. Scoppia una polemica furibonda.

