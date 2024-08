Arriva Neres ma il Napoli è già in crisi 

Napoli. Rispetto al Napoli dello scorso campionato in campo a Verona c’era un solo giocatore nuovo, Spinazzola. È il dato che spiega il 3-0 subito al Bentegodi domenica, un ko in continuità con la deludente squadra che nelle ultime sette partite della stagione passata ha ottenuto cinque pareggi e perso due partite. Resta a zero, per ora, la rifondazione che l’allenatore Conte e il presidente De Laurentiis avevano promesso. Pesa soprattutto l’atteggiamento dei giocatori in campo: sufficiente nel primo tempo, disastroso nel secondo. Tanto lavoro da fare quindi sul mercato e in allenamento in vista dell’esordio al Maradona col Bologna. Bocciati Simeone e Raspadori, mentre Osimhen è fuori squadra e Lukaku ancora non si vede, l’unica buona notizia è l’arrivo dell’attaccante David Neres, 27enne brasiliano pagato 28 milioni (era del Benfica).

L’accordo col Chelsea per la punta belga intanto pare avvicinarsi, come il centrocampista Billy Gilmour del Brighton. I campani pensano anche a Chukwuemeka, ventenne centrocampista inglese del Chelsea. Nel frattempo i tifosi mugugnano e l’allenatore che doveva dare la svolta si è presentato in sala stampa dopo il crollo con gli scaligeri per chiedere scusa. «Ci siamo sciolti come neve al sole», ha detto il tecnico, «il secondo tempo è stato inaccettabile, c’è da vergognarsi e lavorare». La situazione è critica.

