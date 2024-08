Arriva Mr. Rain, istruzioni per l’uso 

Fervono i preparativi per l’evento più atteso dell’estate carboniense.

Cresce, infatti, l’attesa per l’esibizione, sabato 10 agosto alle ore 22 in piazza Roma, di Mr. Rain e visto le previsioni che parlano di grande afflusso di fans e al fine di garantire l’ottima riuscita dell’evento e la massima sicurezza l’amministrazione sta predisponendo tutta una serie di misure.

La sosta

Innanzitutto sono state individuate le aree parcheggio nelle zone dell’ex tribunale di via XVIII dicembre, in piazza Ciusa, nello sterrato adiacente lo stadio Zoboli, in via delle Cernitrici, al centro intermodale e nelle aree laterali di via Roma, mentre i pullman potranno parcheggiare presso l’ex stazione Fms. Per evitare ingorghi e congestionare il traffico, dalle 14 è prevista la chiusura di via Roma (nel tratto compreso tra viale Trento e piazza Roma), via Oberhausen, via Manno, via Ala Italiana, (nel tratto compreso tra via Trieste e largo Montuori), via Grazia Deledda (nel tratto compreso tra via Brigata Sassari e via Roma), largo Montuori, via Fosse Ardeatine (nel tratto compreso tra piazza Matteotti e largo Montuori), piazza Matteotti (nel tratto compreso tra via Fosse Ardeatine e l’intersezione con vico Matteotti), viale Arsia, piazza Italia e via Roma, fronte campo Dettori. A partire dalle ore 12 invece è previsto il divieto di sosta nella stessa zona con alcune piccole varianti.

Le aree

L’area food e commerciale sarà dislocata in Piazza Italia e in via Roma nei pressi del campo Dettori, mentre in largo Montuori saranno posizionati 20 servizi igienici. Per garantire la massima tranquillità è previsto anche il dispiego di 50 addetti alla sicurezza, la presenza di 4 ambulanze più una medicalizzata sotto il campanile. Il comandante della polizia locale Andrea Usai ricorda: «Si raccomanda di arrivare con largo anticipo onde evitare code ai varchi di controllo tesi a evitare l'accesso nella piazza di vetro, metallo o oggetti pericolosi» e aggiunge di «far affidamento al senso di responsabilità e collaborazione di tutti i partecipanti all'evento considerato che saranno presenti molti bambini». L’assessora alla Cultura Giorgia Meli aggiunge: «Ci stiamo impegnando al massimo perché tutto posso andare nel miglior modo possibile e inaugurare così una nuova stagione di eventi indimenticabili dedicati a giovani e meno giovani».

