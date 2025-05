Arriva Monumenti Aperti, due giorni di visite e scoperte 

Diciassette monumenti simbolo dell’identità villacidrese: è quanto cittadini e turisti potranno visitare sabato e domenica dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20 in occasione della ventinovesima edizione di “Monumenti Aperti”. «È l’undicesima volta che Villacidro partecipa alla manifestazione, la terza consecutiva con l’amministrazione comunale in carica,» dichiara Christian Balloi, 48 anni, assessore alla Cultura. Un appuntamento che fa il paio con la 51esima edizione della Sagra delle ciliegie ospitata nel parco comunale Giuseppe Dessì, sede dell’info point della manifestazione. «Abbiamo scelto di abbinare le due iniziative in accordo con la Pro Loco per offrire ai visitatori un ulteriore punto di vista, quello culturale e storico», aggiunge Balloi.

Il progetto coinvolge Comune, scuole, associazioni culturali e la fondazione Dessì. «Saranno presentati diciassette siti di grande pregio», prosegue l’assessore, «le novità di quest’anno saranno i siti del parco di Lacuneddas, la chiesa di san Pietro in Leni e il ritorno tra i monumenti visitabili del cimitero monumentale che ospita, tra le altre, la sepoltura dello scrittore Giuseppe Dessì e dell’ex presidente della Regione Salvatore Angelo Spano». Il programma prevede anche mostre, laboratori, concerti e presentazioni di libri per un fine settimana all’insegna della scoperta e della memoria collettiva.

