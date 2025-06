Arriva mezzo milione per i cantieri Lavoras, assunti 14 disoccupati 

Mezzo milione per due cantieri comunali, oltre tre milioni per la gestione del Plus 21 che dopo il dietrofront di Sestu torna in capo al Comune di Selargius sino a data da destinarsi. Risorse per le Politiche sociali contenute in una variazione di bilancio proposta dall’assessore competente - Sandro Porqueddu - e approvata dal Consiglio comunale.

Nella lunga lista dei fondi investiti c’è la certezza dei 500mila euro della Regione per i cantieri Lavoras: dalla digitalizzazione degli archivi cartacei alle attività di supporto all’ufficio tecnico del Municipio, con due ingegneri, tre geometri e due funzionari amministrativi che saranno impiegati per otto mesi.

Il settore contabile al centro del secondo progetto finanziato con risorse regionali, con l’assunzione a tempo di quattro funzionari amministrativi e tre contabili. A settembre dovrebbe partire la selezione della cooperativa sociale che gestirà i cantieri in partenza - imprevisti permettendo - nei primi mesi del prossimo anno. «Un’opportunità per quattordici selargini disoccupati che potranno essere assunti a tempo», sottolinea l’assessore Porqueddu.

Nella manovra finanziaria ci sono - fra le altre cose - anche le risorse del Plus 21 destinate a tutti i Comuni dell’ambito territoriale, circa tre milioni da ripartire fra i servizi previsti: dall’assistenza domiciliare al segretariato sociale, sino ai progetti di inclusione sociale per le persone fragili.

