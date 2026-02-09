Arriva Mattarella, un piccolo giallo sui super esperti 

Nuoro si prepara ad accogliere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, atteso sabato, per inaugurare le celebrazioni del centenario dall’assegnazione del premio Nobel a Grazia Deledda. Evento di grande rilievo che ha già attivato la macchina organizzativa e le misure di sicurezza. Alla vigilia della visita è però emerso un piccolo giallo organizzativo. A fine gennaio, il capo del cerimoniale del Quirinale si sarebbe ritrovato un foglio con il nome di Alessandra Guiso, indicata come la persona incaricata di parlare della Deledda al presidente. Un errore, perché il nome corretto sarebbe dovuto essere Angela Guiso, creando imbarazzo negli ambienti organizzativi. Anche perché dal Quirinale era arrivata un’indicazione precisa: l’intervento doveva essere affidato a un accademico. Per questo era stato individuato Dino Manca, filologo e professore dell’Università di Sassari, componente del Comitato tecnico-scientifico Isre. Il suo nome, scomparso, è riemerso dopo gli approfondimenti del cerimoniale, che ha escluso profili non ritenuti adeguati. Interverranno anche lo scrittore Marcello Fois, la studiosa Neria De Giovanni e la docente dell’Università di Cagliari Stefania Lucamante.

