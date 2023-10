Arriva Mattarella, il centro bloccato 

Via Roma lato mare, calata Mariano Delogu e quartiere Marina. Sabato prossimo e nei giorni precedenti il centro e il fronte del porto del capoluogo saranno blindati per la cerimonia del Giorno dell'Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, in ricordo della fine della Prima guerra mondiale.

Alla celebrazione parteciperanno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro della Difesa Guido Crosetto, non sono state ancora confermate invece le presenze della premier Giorgia Meloni e del presidente del Senato Ignazio La Russa. Le misure di sicurezza, curate dalle più alte sfere dell’ intelligence nazionale, sono elevate e comporteranno sacrifici e disagi soprattutto per commercianti e automobilisti. Sulle dimensioni della “zona rossa” ancora non si hanno certezze, anche perché le riunioni del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, coordinate dal prefetto, si svolgono quotidianamente a ritmo frenetico.

Stop al traffico

Dei problemi legati alla circolazione stradale nella giornata di festa si stanno occupando il dirigente comunale Daniele Olla e il comandante della Polizia locale Gianbattista Marotto. «Ci sono ancora discussioni in corso, di certo durante la presenza, l’arrivo e la partenza del Presidente, via Roma sarà chiusa e la circolazione deviata a monte», afferma Marotto. «Le auto in ingresso in città, da via Riva di Ponente, saranno convogliate in via Sassari, mentre quelle in uscita, da viale Colombo all’altezza del palazzo dell’Enel saranno obbligate a girare a destra in viale Diaz». I dettagli di massima sono stati disegnati, rimangono da definire gli ultime rifiniture. «La viabilità sarà gestita in maniera dinamica dalla Polizia locale. Per quanto mi riguarda, ci sono ancora da programmare alcune riunioni poi, martedì, firmerò l’ordinanza», precisa Olla.

Ieri il presidente dell’Autority Massimo Deiana ha firmato l’ordinanza per l’area portuale. «È un’attività molto impegnativa con prescrizioni importanti. Le limitazioni inizieranno qualche giorno prima. Già da oggi stiamo spostando alcune barche».

Clima di incertezza sul fronte dei trasporti pubblici. Non è stato ancora chiarito se taxi e bus di Ctme e Arst potranno percorrere le due corsie a loro riservate.

La protesta

I disagi non saranno solo per gli automobilisti, costretti a fare i conti con un traffico paralizzato da mesi dalle ferite dei cantieri. A risentire delle restrizioni anche i gestori delle attività di via Roma sotto i portici già flagellati da ruspe e operai impegnati nella realizzazione della promenade disegnata dall’archistar Stefano Boeri. «Sabato prossimo non aprirò, non avrebbe senso». Rosario Palmeri ripara orologi sotto i portici. «Nei giorni scorsi sono venuti due poliziotti che mi hanno chiesto i documenti per potermi autorizzare a entrare nella “zona rossa” e raggiungere il mio negozio. Mi domando e dico, chi ha dato queste disposizioni? Come faranno i miei clienti a raggiungere la mia attività? Qui siamo già penalizzati da rumori, polvere e puzza, ci mancavano ulteriori problemi». Sulla stessa linea Susanna Spano, dell’omonima farmacia. «Siamo un servizio pubblico e siamo costretti ad aprire ma come faranno i pazienti che sabato prossimo avranno necessità di un farmaco, magari urgente? Alla Marina ci sono molti anziani che hanno difficoltà di movimento ma anche per i più giovani non sarà facile spostarsi visto la “gabbia” di cantieri e “zona rossa”». Marco Rolla, dell’omonima gioielleria, è furente. «Diteci espressamente che dobbiamo chiudere tanto i clienti non arriveranno».

