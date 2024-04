Arriva “Marella”, la carica dei 1.500 

Sarà “Marella” a inaugurare giovedì la stagione crocieristica. La nave attraccherà nella banchina del porto industriale di Oristano-Santa Giusta alle 8 per ripartire alle 17. I crocieresti sbarcheranno nella banchina poco distante da quella occupata dal cargo con le pale eoliche e poi avranno tutta la giornata per visitare la città e Santa Cristina di Paulilatino, il Nuraghe Losa di Abbasanta e il Sinis.

L’accoglienza

Il punto di ritrovo iniziale, concordato con gli organizzatori della crociera, è stabilito presso l’Hospitalis Sancti Antonio intorno alle 9. L’assessore comunale al Turismo Luca Faedda è convinto, anche sulle base delle esperienze passate, che la maggioranza dei crocieristi resterà in città. In una lettera, il sindaco Massimiliano Sanna, l’assessora alle Attività produttive Valentina De Seneen e Luca Faedda chiedono alle organizzazioni economiche, produttive e del commercio che per giovedì 2 «programmino l’apertura degli esercizi con orario continuato. Si auspica la presenza di personale che parli inglese». Opportuno e necessario visto che i 1.500 croceristi della “Marella” sono per lo più britannici.

La vetrina

In via Cagliari e in piazza Pili giovedì dalle 8 alle 17 scatterà il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli e sarà sospeso il servizio dei parcheggi a pagamento in via Cagliari (nel tratto compreso dal civico 167 all’incrocio con via Sant’Antonio) e in piazza Pili. Un’ordinanza disposta dalla polizia locale per agevolare l’arrivo dei bus navetta. La comitiva potrà fare un tour guidato della città e del centro storico. Ci sarà anche il tempo per lo shopping e per una sosta ai tavolini dei bar, dei locali enogastronomici e dell’artigianato. «Si tratta di un’occasione da non perdere che non è limitata ai commercianti ma riguarda l’intera città – sostiene l’assessore Faedda – Non capita tutti i giorni di essere visitata da 1.500 persone, tutte potenziali ambasciatori di Oristano nei loro Paesi. È una vetrina importante che va curata da tutti riservando il massimo decoro, gentilezza e disponibilità». Le crociere non fanno grandi numeri, sfuggono alle statistiche perché non portano presenze in quanto nessuno pernotta nelle strutture ricettive della città ma sono un biglietto da visita importante per creare più turismo. La “Marella” è una nave non enorme ma grande. Lunga 262 metri e larga 32, può ospitare 1.924 passeggeri, conta un equipaggio di 909 persone, 3 piscine e 10 ristoranti.

