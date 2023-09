Arriva Malgioglio? No, è uno scherzo 

Il ciuffo ossigenato più iconico della tv nel suggestivo scenario di Orbai. Da diversi giorni una locandina apparsa su Facebook e diventata virale sugli altri social, annuncia in pompa magna un concerto di Cristiano Malgioglio tra i locali del sito minerario di Orbai.

Caratteri cubitali ad evidenziare la data e il sito, nome e logo del Comune in bella evidenza con il noto paroliere, cantante e personaggio televisivo siciliano a dominare una scena nella quale compare anche il titolo del concerto “Mi sono innamorato di tuo marito Tour”: è l’istantanea che in tanti si sono visti recapitare sui social per annunciare il concerto del ciuffo bianco per eccellenza. Peccato che il tutto sia frutto di uno scherzo, in grado però di ingannare più di qualcuno. Non a caso la sindaca Debora Porrà si è sentita in dovere di smentire ufficialmente la presenza dell’artista ripubblicando la locandina incriminata con tanto di scritta “Fake” in bella evidenza. «È certamente una trovata spassosa - osserva - anche se non ho condiviso l’uso del logo del Comune, in ogni caso per evitare a chiunque di rimanere deluso ho deciso di smentire anche se era chiaro si trattasse di uno scherzo». A ben vedere, infatti, la locandina associa erroneamente l’indicazione del venerdì alla data del 16 settembre, non menziona l’orario del concerto, riporta la generica dicitura “Riva del fiume Cixerri” e del sito di Orbai che però non ha mai ospitato concerti o spettacoli. Errori a parte, un concerto dell’iconico ciuffo poteva apparire comunque credibile in un paese che ha recentemente ospitato tanti artisti importanti tra i quali Goran Bregovic, Vinicio Capossela, Paola Turci e anche la compianta Michela Murgia.

