Arriva l’ok, Fedez a Capodanno 

Alla fine ci sono riusciti: Fedez sarà a Oristano per il brindisi di Capodanno. Dalle voci che circolavano negli ultimi giorni ai «no comment» anche di 48 ore fa si è passati al trionfo: «Vogliamo regalare alla città un Capodanno memorabile – dichiara il sindaco, Massimiliano Sanna – e l’arrivo di un artista come Fedez, capace di richiamare migliaia di persone, conferma la qualità e l’ambizione del nostro programma».

Il concerto

L’artista si esibirà in piazza Roma, location che potrà ospitare massimo 4mila persone, e «la sua presenza a Oristano rende il concertone di San Silvestro uno dei principali appuntamenti musicali dell’isola per la notte del 31 dicembre - sottolineano dal Palazzo degli Scolopi – Il concerto offrirà al pubblico una selezione dei brani più amati dell’artista, in uno show pensato per accompagnare cittadini e visitatori fino al countdown di mezzanotte, per inaugurare insieme l’arrivo del nuovo anno».

L’evento, la cui gestione è stata affidata alla società Ama Produzioni, è gratuito e aperto a tutti, «e rientra nel programma delle manifestazioni di fine anno promosse dall’Amministrazione comunale, che punta a rendere Oristano un punto di riferimento nella scena degli eventi di fine anno». Il Comune nei giorni scorsi ha ufficializzato la delibera con la quale si versavano 154mila euro per l’organizzazione dell’evento e il cachet dell’artista.

I commenti

«Il Capodanno con Fedez è un’occasione straordinaria anche per il turismo - sottolinea l’assessore al Turismo, Simone Prevete - Ci aspettiamo un significativo afflusso di visitatori, con ricadute positive su accoglienza, ristorazione e attività commerciali. Stiamo lavorando affinché la serata diventi un vero volano di promozione per la città». «L’obiettivo è offrire uno spettacolo di altissimo livello, capace di coinvolgere pubblici diversi e di valorizzare la piazza principale della città», precisa l’assessore allo Spettacolo Antonio Franceschi.

Nodo sicurezza

Prevedibile quindi che Fedez possa portare in piazza Roma oltre 4mila persone, numero massimo di capienza. Logico che l’amministrazione adesso debba anche pensare a misure di sicurezza adeguate perché la festa di Capodanno sia davvero tale per tutti. ( m. g. )

