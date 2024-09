Arriva l’ok dell’Ue: «Sardegna libera dalla Peste suina» 

Il sigillo di Bruxelles è arrivato dopo quasi mezzo secolo di attesa: la Sardegna ha sconfitto la Peste suina. È ufficiale. Il voto della Commissione europea arrivato ieri ha infatti abrogato le ultime misure restrittive ancora in vigore sulla commercializzazione delle carni di maiale in Sardegna. «Un traguardo storico», commentano non a caso gli allevatori dell’Isola, liberi finalmente di poter vendere le eccellenze agroalimentari locali in tutto il mondo. «La regione può considerarsi libera dal virus e si tratta di un risultato davvero importante», ha detto Giovanni Filippini, attuale commissario straordinario per la Peste Suina e fino a pochi mesi fa direttore dell’Istituto zooprofilattico della Sardegna, tra gli artefici fondamentali del rush finale verso la fine dell’emergenza.

La lunga attesa

Il successo è talmente grande da essere difficile da elaborare in tutta la sua importanza. Era infatti il 1978 quando il virus fece la sua prima comparsa in Sardegna portando nel corso dei decenni all’abbattimento di centinaia di migliaia di capi. Per anni tutte le campagne di eradicazione sono state fallimentari a causa soprattutto della forte diffusione nell’Isola del pascolo brado. Gli animali lasciati in libertà potevano infatti venire a contatto più facilmente con cinghiali infetti portando quindi la malattia all’interno degli allevamenti. Proprio su questo aspetto il cambio di passo è arrivato indubbiamente nel 2014, quando la Giunta guidata da Francesco Pigliaru creò l’Unità di Progetto e l’allora assessore alla Sanità Luigi Arru sostenne per la prima volta una linea dura nei confronti degli allevamenti selvatici, attirando pesanti critiche, ma contribuendo in questo modo a fare un salto di qualità nella lotta alla Peste suina.

Massima allerta

Ma c’è di più, il traguardo raggiunto ieri arriva in un momento paradossale. Mentre l’Isola festeggia, infatti, mezza Italia è alle prese con un’epidemia inedita che sta mettendo in ginocchio aziende e minacciando fatturati miliardari. Ecco perché ora la preoccupazione degli allevatori sardi è quella di proteggere le proprie produzioni alzando uno stretto cordone sanitario attorno all’isola contro l’importazione di carni sospette provenienti da altre regioni. «Sono stati anni di sacrifici eroici», ha confermato Battista Cualbu, presidente regionale di Coldiretti. «I veri meriti per il raggiungimento di un risultato storico vanno agli allevatori, quelli veri, che hanno sempre rispettato la sicurezza nei loro allevamenti e che nonostante l’embargo di 13 anni, hanno continuato a fare attività e lavorare con grandissime difficoltà».

Cualbu insiste: «Adesso però serve attenzione sulle carni suine che arrivano in Sardegna dal continente perché constatiamo che al momento le stesse restrizioni, rigidità e controlli adottati per la Sardegna non si stanno mettendo in campo per le carni in arrivo dalle altre regioni».

Il direttore dell’associazione, Luca Saba, guarda avanti: «Ora possiamo mettere in campo tutte le azioni per accompagnare le nostre aziende in un percorso di crescita come stiamo già facendo con alcuni importanti progetti come quello sul maialetto Igp e l’istituzione del comitato».

Il presidente di Confagricoltura Paolo Mele avverte: «L’eradicazione della Peste non è per sempre. Per conservare questo status sarà necessario non abbassare mai, e poi mai, la guardia. E da domani spetta alla Regione credere nelle potenzialità del comparto, con un’intera Isola Peste suina free , su cui bisogna investire risorse ed energie che assicurino un nuovo futuro ai nostri allevatori. Un futuro capace di creare reddito e occupazione, soprattutto nelle zone interne della Sardegna».

Sforzo collettivo

Tra chi brinda all’impresa c’è anche la Regione. «È un ottimo esempio dei risultati che i sardi possono ottenere quando riuniscono le loro forze attorno ad un obiettivo condiviso», ha ricordato la governatrice Alessandra Todde.

«Gli allevatori hanno dato prova della caparbietà intrinseca nel carattere dei sardi. Anni di duri sacrifici, ma alla fine gli sforzi sono stati premiati», ha aggiunto l’assessore regionale all’Agricoltura, Gian Franco Satta.

Infine l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi: «La Sardegna è un modello da seguire da quelle regioni che oggi si trovano in difficoltà, Anche da noi la malattia sembrava impossibile da sconfiggere, ma grazie a una strategia ben disegnata si è ottenuto un risultato che molti ritenevano irraggiungibile».

RIPRODUZIONE RISERVATA