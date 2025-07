Arriva lo spin-off dei geniali nerd 

Nerd e geek sono pronti a tornare in azione. A distanza di due anni dall'annuncio, Hbo Max ha acceso il semaforo verde per un altro spin off di “The Big Bang Theory”. Si intitola “Stuart Fails to Save the Universe” e il cast vede il ritorno di alcuni attori della serie originale, per ora sono stati confermati Kevin Sussman, Lauren Lapkus (foto) , Brian Posehn e John Ross Bowie. Le menti creative dietro la nuova serie sono ancora una volta Chuck Lorre e Bill Prady, insieme allo sceneggiatore Zak Penn.