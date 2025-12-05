Arriva lo scontro al vertice  

Con la vittoria nel recupero di mercoledì scorso, il Guspini ha raggiunto il Castiadas in vetta al girone A. Ironia della sorte, il calendario propone proprio per la 14ª giornata lo scontro diretto tra le due regine. I biancorossi di Dessì hanno superato la Tharros con una rete per tempo e sono tornati al comando affiancando i sarrabesi. Fortuna e compagni hanno centrato dieci vittorie, meglio di tutti, mentre gli uomini di Antinori sono ancora imbattuti. Sarà una grande sfida, non decisiva ma che potrà offrire indicazioni sulle ambizioni delle due formazioni. Nell’altro anticipo, il Samugheo ha espugnato il campo del Tonara balzando in quinta posizione, in piena zona playoff.

La giornata numero 14 prenderà il via domani con l’anticipo tra Selargius e Atletico Cagliari alle 17. Domenica, oltre al big-match Guspini–Castiadas, si giocheranno alle 15 Arborea–Baunese, Jerzu–Terralba, Cus Cagliari–Vecchio Borgo Sant’Elia, Freccia Parte Montis–Tharros, Samugheo–Pirri, Tonara–Villacidrese e Uta–Ovodda.

