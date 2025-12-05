VaiOnline
Promozione.
05 dicembre 2025 alle 01:10

Arriva lo scontro al vertice  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Con la vittoria nel recupero di mercoledì scorso, il Guspini ha raggiunto il Castiadas in vetta al girone A. Ironia della sorte, il calendario propone proprio per la 14ª giornata lo scontro diretto tra le due regine. I biancorossi di Dessì hanno superato la Tharros con una rete per tempo e sono tornati al comando affiancando i sarrabesi. Fortuna e compagni hanno centrato dieci vittorie, meglio di tutti, mentre gli uomini di Antinori sono ancora imbattuti. Sarà una grande sfida, non decisiva ma che potrà offrire indicazioni sulle ambizioni delle due formazioni. Nell’altro anticipo, il Samugheo ha espugnato il campo del Tonara balzando in quinta posizione, in piena zona playoff.

La giornata numero 14 prenderà il via domani con l’anticipo tra Selargius e Atletico Cagliari alle 17. Domenica, oltre al big-match Guspini–Castiadas, si giocheranno alle 15 Arborea–Baunese, Jerzu–Terralba, Cus Cagliari–Vecchio Borgo Sant’Elia, Freccia Parte Montis–Tharros, Samugheo–Pirri, Tonara–Villacidrese e Uta–Ovodda.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

X Factor

La gioia di eroCaddeo, secondo dopo Rob

l D’Errico, Pintore
regione

Gestione dell’acqua, il futuro è un rebus

Abbanoa restituirà 222 milioni di capitale per evitare la gara Ue: dubbi sulla soluzione 
Alessandra Carta
La crisi

«Opere su Lerno e Bidighinzu? Non bastano»

Zirattu (Anbi): per alleviare la sete serve la diga sul rio Badu Crabolu 
Mariangela Pala RIPRODUZIONE RISERVATA
Il caso

Il Ministero conferma: «Non abbiamo trovato i missili finiti in mare»

Confermate le limitazioni alla navigazione davanti alla costa di Ogliastra e Sarrabus 
Enrico Fresu
La finale

L’abbraccio di Sinnai: «Oggi è nata una stella»

Al Teatro comunale e nella tenda della Protezione civile con i fan scatenati al televoto: «Per noi ha trionfato lui» 
Francesco Pintore
La legge

Riforma edilizia Dal Governo primo via libera

Salvini: regole più chiare L’Ance: segnale importante 