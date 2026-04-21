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Sestu.
22 aprile 2026 alle 00:51

Arriva l’infermiere scolastico 

In accordo con l’Asl gestirà le emergenze e insegnerà il primo soccorso 

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Una nuova figura, disponibile per le emergenze e non solo. Nel Consiglio Comunale di Sestu solo “sì” alla votazione della “mozione per la promozione di un progetto sperimentale per l’introduzione della figura dell’infermiere scolastico”.

Il progetto

«L'idea è quella di lavorare con le Asl e la Regione, per istituire all'interno delle scuole questa figura. Avrebbe il compito, oltre che di primissimo intervento e gestione di eventuali terapie, anche di formazione per le manovre di pronto intervento: insegnare ai bambini e ai ragazzi, le manovre di disostruzione, interventi di primo soccorso, se qualcuno sviene o sta male», spiega la consigliera Lia Sechi, dei Riformatori Sardi. «In breve insegnare e normalizzare l'intervento tempestivo in attesa dell'arrivo di ambulanza o altro. In più vigilerebbe sulle condizioni degli alunni, problemi di vista, denti, postura, educazione all'alimentazione».La presenza di un infermiere nelle scuole pubbliche non è ancora un obbligo di legge, ma col tempo è diventata una realtà sempre più diffusa. Come spiega la consigliera Sechi, «La Regione dovrebbe prevedere risorse per questa figura necessaria, di concerto con Comune e Aziende Sanitarie. Anche il Comune di Quartu ci sta lavorando, e altri Comuni l’hanno già realizzato. Per questo dobbiamo essere sempre di più a richiederlo, perché diventi la norma».

La proposta

L’idea si rafforza dopo la tragedia di Lorenzo Corona, morto a cinque anni soffocato da un boccone di cibo. Il piccolo in quel momento non era a scuola, ma il tema più importante resta la formazione per il primo soccorso, su cui molte persone ancora non sono informate. Poche settimane dopo è stata lanciata la petizione online “Insegnare le manovre salvavita nelle scuole”, proposta dalla sestese Cecilia Zairo, che in pochi giorni ha raggiunto decine di migliaia di firme. «Ci tengo molto, anche per quanto riguarda le terapie. Docenti e collaboratori scolastici non possono fornire aiuto per legge in questi casi, e i genitori devono recarsi a scuola per aiutare i bimbi», continua Sechi. «Mia mamma, mancata un anno fa, faceva quel lavoro, fondamentale e di collegamento tra medico, alunno, famiglie. Era improntato sulla prevenzione e la cura dei bambini, una sorta di barriera di protezione per i più piccoli. E non meno importante anche gli insegnamenti di pronto intervento e primo soccorso». (g. l. p.)

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