Arriva l’incriminazione per Donald Trump: c’è l’ok del Gran Giurì 

New York. Le autorità di New York hanno notificato al legale di Donald Trump l’atto d’incriminazione. Lo riportano i media americani. Trump è il primo ex presidente incriminato nella storia americana. Il Grand Giury di Manhattan ha votato per la messa sotto accusa in relazione il pagamento in nero alla pornostar Stormy Daniels di 130 mila dollari per comprare il suo silenzio e non compromettere la campagna elettorale del 2016 con la rivelazione di un loro vecchio affair.

La notizia era attesa da giorni e lo stesso Trump aveva più volte aizzato i suoi fan parlando di un suo imminente arresto, come accaduto al comizio di apertura della sua campagna presidenziale a Waco, Texas. Sceso dal suo Trump Force One, aveva arringato una folla di migliaia di sostenitori ricambiando le ovazioni con la canzone “Justice for All” e denunciando la «cospirazione democratica» contro di lui con inchieste degne «dello spettacolo horror della Russia stalinista», che hanno trasformato l’America in una «Repubblica delle banane».

Intanto le autorità di Manhattan starebbero esaminando anche il pagamento da 150.000 dollari a una ex modella di Playboy che ha detto di aver avuto una relazione con l'ex presidente. Quest’ultima indiscrezione è riportata dal Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali la procura ha chiesto ai testimoni presentati al gran giurì anche del pagamento a Karen McDougal, coniglietta di Playboy nel 1998, che ha sostenuto di aver avuto una relazione di 10 mesi con Trump nel 2006.

