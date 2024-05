Arriva l’illuminazione nel parco dei bimbi 

Arriva la luce nel parco giochi per bambini di via Tiziano, a Sestu. Un’idea del Comune per rendere più sicura l’area anche di notte e ridurre i rischi di vandalismi.

Massimiliano Bullita, vicesindaco e assessore all’Arredo Urbano, spiega: «Nell’area verde sono stati installati due punti luce molto potenti e ad alta efficienza energetica che puntano proprio sui giochi, illuminando uno spazio che prima era completamente al buio; così i bambini possono giocare all’aperto senza pericoli anche durante le ore serali». Una scelta necessaria anche a causa della minaccia degli incivili; come denunciato più volte dai cittadini molte piazze sono state vandalizzate e i giochi distrutti. Tutti sostituiti recentemente, anche in via Tiziano, dove però resta ancora transennata l’altalena in attesa che a breve venga sistemato il tappeto antitrauma.

RIPRODUZIONE RISERVATA