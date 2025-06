Arriva l’estate, torna l’incubo-taxi 

Silvia P. deve tornare a casa. In Toscana. Sono le quattro del pomeriggio. L’aereo ce l’ha due ore dopo. «Ma non avevo messo nel conto che qui a Cagliari i taxi non si trovano». Il piano B è la combinazione autobus più treno, che nella città del sole funziona alla grande. Ciò non toglie che sul trasporto privato a pagamento scoppia puntuale, ogni tot mesi, la polemica. Ad accompagnarla, uno schema ugualmente noto: da una parte, gli utenti; dall’altra gli operatori; nel mezzo il Comune.

Ennesimo caso

La storia di Silvia P. è solo l’ultima appendice di questione annosa. Lo conferma dall’associazione BB di Cagliari la presidente Laura Zazzara. «L’universo cagliaritano delle auto bianche è variegato – spiega –. Il servizio si può prenotare solo per le tratte da e per l’aeroporto, ma con un anticipo massimo di ventiquattro ore. Se a Cagliari si svolgono più eventi contemporaneamente, anche un semplice convegno, la domanda aumenta e il rischio di restare a terra è elevato». Per chi gestisce una struttura extra-alberghiera, non è una soluzione occuparsi del trasporto degli ospiti: «Si rischiano multe salatissime, quindi è una strada non praticabile». Zazzara invita al confronto: «Il tema va affrontato, la discussione deve essere aperta. Se vogliamo essere, o diventare, una vera città turistica, non si può prescindere dal potenziamento del servizio».

Le società

A Cagliari sono sostanzialmente due le società che gestiscono il servizio. Oltre alla storica Radiotaxi Quattro Mori, guidata da Roberto Ghiani che ieri, però, non ha risposto al telefono, c’è la cooperativa Cagliari Rossoblù. Insieme valgono centodieci licenze. «Noi siamo a quota diciotto», chiarisce il presidente Fernando Caria. E queste sono pure le auto bianche associate con Uber, «una certezza per i tanti turisti stranieri che sbarcano in città. Ma il grande merito della nostra cooperativa è avere anche una strategia: con la doppia o la terza guida stiamo lasciando in strada ogni singola macchina per tutte le ventiquattro ore. Crediamo che questa sia la soluzione per venire incontro alla domanda in aumento, tutelando il settore». Sulle licenze, Caria osserva: «Siamo pronti a discuterne, ma dai nostri calcoli crediamo siano sufficienti. L’urgenza è la viabilità: a Cagliari ci sono troppi cantieri aperti. I tratti che prima si percorrevano in dieci minuti, adesso richiedono mezz’ora. E poi con la zone pedonali siamo costretti a fare giri enormi».

La lettura

I tassisti, sindacalmente, sono rappresentati dall’Uri. Il responsabile in città è Alessandro Ariu, che è pure il numero due di Cagliari Rossoblù. «È profondamente sbagliato ragionare sull’offerta nei picchi della stagionalità. Perché se dovessimo inseguire la domanda nei giorni di massima richiesta, saremmo costretti ad avere un numero abnorme di operatori. Rincorrere l’overtourism è disfunzionale sul piano economico. Il sistema non reggerebbe. Ieri, per esempio, sono attraccate due navi da crociera: un fatto eccezionale, di sicuro ci sono stati disagi. Ma non sono una costante. Un grande traguardo è invece garantire costantemente il servizio ai residenti, da cui deve partire ogni ragionamento sulle licenze».

L’assessore

Yuri Marcialis, titolare di Mobilità, Infrastrutturazione urbana e Gestione uffici, ha chiari tempi e passaggi: «Il dialogo con la categoria è costante. Stiamo testando la formula della doppia guida per garantire una migliore copertura dei turni più critici. Al termine della stagione turistica valuteremo se vi siano le condizioni per un eventuale incremento delle licenze. Nel frattempo, per l’estate, il servizio di trasporto pubblico è stato potenziato sia verso il mare che nelle fasce orarie notturne. È inoltre ripresa la regolare operatività della linea 7 nei quartieri storici». Adesso si raccolgono le informazioni. Dopo l’estate, si parlerà di soluzioni.

